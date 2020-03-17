　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

已經付錢了⋯她等1小時訂單被砍還稱「是顧客要求」怒控：熊貓外送員惡意棄單

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲foodpanda再爆消費糾紛。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭筠／台北報導

外送平台又爆消費糾紛！新北市一名吳小姐指控「熊貓外送員惡意棄單行徑」，近日她下單熊貓外送平台並使用信用卡完成付款，孰料1小時後訂單無故被取消，期間聯繫外送員更是毫無回應，讓她怒轟：「付費後外送員惡意棄單！」後與客服、店家聯繫則僅得到「因為外送員聯繫不到你、顧客堅持取消」等回答，十分生氣，質疑熊貓對於外送員訓練極度有問題。對此，foodpanda也做出最新回應。

▲▼信用卡先付款⋯她等1小訂單被砍還稱是「客戶要求」怒控：熊貓外送員惡意棄單。（圖／讀者提供）

請繼續往下閱讀...

▲一名吳小姐指控熊貓外送員惡意棄單。（圖／讀者提供）

《ETtoday新聞雲》接獲爆料，一名住在新北市的吳小姐指出，3月15日在熊貓APP下單餐點後，一直拿著手機等待送餐，但因APP上顯示餐點快送到卻又遲遲未到，就透過APP聯繫外送員詢問是否找不到路，卻一直沒有得到回覆，1小時後訂單則直接被取消，「外送員說聯繫不到我，我打給店家，店員說是顧客堅持要取消。」

但因餐點已透過信用卡付費，她便透過線上客服反應該狀況要求退費，客服卻說外送員早已抵達也撥打電話聯繫，並在現場等待超過10分鐘依舊未獲得回應，因此訂單被迫取消，且依照服務條款，一旦餐廳準備了餐點卻因聯繫不上顧客就視同顧客放棄該餐點，所以無法進行退款。

不過，吳小姐透露，過去選擇現金支付時並未碰到該情況，卻在首次使用信用卡付款遇到被取消訂單的狀況，質疑「是付費後才遭到惡意棄單」，她指出熊貓客服給予回應中的條款說明也十分不合理，認為該條款應該建立在外送員有證據證明聯繫不上消費者，但客服卻提不出相關內容證明，對此十分火大，吳小姐更提到，熊貓對於外送員的訓練十分有問題，為何任憑外送員單方面反應聯繫不上消費者就決定不進行退款，尤其最後得到的回覆更是制式，無奈到不行。

對此，foodpanda回應表示，經內部進行確認，「外送夥伴抵達取餐地點後，foodpanda客服共撥了3通電話給該名消費者，但電話未接通，最終因超過取餐時間，而確認取消該筆訂單。」目前已主動聯繫對方進一步了解詳細情形。

foodpanda強調，訂單被取消有許多原因，但只要店家尚未開始製作餐點，消費者卻已線上付款了，都會全額退費，而若因訂單問題延伸任何費用，基本上都會由平台自行吸收，「當然會依個案狀況不同而有所差異，主要的評估時間點是在製餐之前取消訂單，消費者基本上都會有全額退費。」

ET快訊
LIVE／爽揪20人遊西班牙被罵翻！　「新北里長遊歐團」抵桃
土耳其團再添4人染新冠肺炎！15人團已9人中鏢
3/3-14自歐洲入境「有症狀者」　一律回溯採檢
日本也列入了！亞洲19國、東歐1國及美國3州旅遊疫情建議升至
快訊／新冠肺炎再添10例境外移入！6人為旅行團群聚感染
LIVE／西班牙團下午返台　指揮中心最新說明
檢警偵破AV盜版網站！日G奶女優親拍片：謝謝台灣電信警察大隊
限72小時內可離境！杜特蒂下令要封閉呂宋島所有機場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第二批武漢包機「361台商隔離中」　1人發燒二採結果出爐！

外籍移工「不要返國休假」　指揮中心：若堅持回國「疫情間不能回台灣」

全球疫情升溫！　三級旅遊警告區外國人來台「取消入境免簽」

埃及旅遊團又1人確診！含領隊在內3人染疫

指揮中心：外籍移工可「延長在台工作期限」3個月！

亞洲19國「旅遊三級警告」後天生效　今16時後登機者就需「居家檢疫」

土耳其旅遊團再添4人染新冠肺炎！15人團已9人中鏢

LIVE／爽揪20人遊西班牙被罵翻！　「新北里長遊歐團」抵桃機

3/3～3/14自歐洲入境「有症狀者」　指揮中心：一律回溯採檢

日本也列入了！亞洲19國、東歐1國及美國3州旅遊疫情建議升至「第三級警告」

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

第二批武漢包機「361台商隔離中」　1人發燒二採結果出爐！

外籍移工「不要返國休假」　指揮中心：若堅持回國「疫情間不能回台灣」

全球疫情升溫！　三級旅遊警告區外國人來台「取消入境免簽」

埃及旅遊團又1人確診！含領隊在內3人染疫

指揮中心：外籍移工可「延長在台工作期限」3個月！

亞洲19國「旅遊三級警告」後天生效　今16時後登機者就需「居家檢疫」

土耳其旅遊團再添4人染新冠肺炎！15人團已9人中鏢

LIVE／爽揪20人遊西班牙被罵翻！　「新北里長遊歐團」抵桃機

3/3～3/14自歐洲入境「有症狀者」　指揮中心：一律回溯採檢

日本也列入了！亞洲19國、東歐1國及美國3州旅遊疫情建議升至「第三級警告」

不斷更新／西甲瓦倫西亞35%染新冠肺炎　21歲足球教練成體壇首個死亡案例

酒精你買得到嗎？　王鴻薇：市面一堆貴森森的乾洗手

第二批武漢包機「361台商隔離中」　1人發燒二採結果出爐！

外籍移工「不要返國休假」　指揮中心：若堅持回國「疫情間不能回台灣」

嗜血房東暴漲7000！餐飲妹咬牙哭：這種時期　釣一票苦主曝12萬→26萬

全球疫情升溫！　三級旅遊警告區外國人來台「取消入境免簽」

英超4月4日若無法復工轉播先賠7.5億英鎊　德甲也憂俱樂部生計

中職／樂天女孩Abu'u　背號選5號發音就知道

「歐洲疫情誇張」　黃珊珊籲中央：應做更嚴格的邊境管制

《英雄聯盟》影響韓國政治　議員遭起底共用帳號歷史後道歉退選

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

生活熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

土耳其旅團確診3人返高雄行程曝！

58校大學生「表特IG夜店趴」驚見台大！

2天增14確診　醫：出國一時爽，全國火葬場

漂浪島嶼：別讓陳時中輸在最後一哩路

問醫「去土耳其行不行？」她：旅行團報了！且不是疫區啊

連下3天雨區曝　下波冷空氣何時來？彭啟明說話了

摩洛哥鎖國　還有8台團124人在當地

新冠肺炎雲林縣首例確診　收治負壓病房

民直呼「出國旅行是我們人權」　醫：最擔心日本櫻花祭

更多熱門

相關新聞

外送哥餐點放櫃台：管理員不給上樓　他一查氣炸

外送哥餐點放櫃台：管理員不給上樓　他一查氣炸

「好在第一時間發現有異狀，馬上截圖，否則訂單結束就看不到對話內容。」一名男網友發文，分享令他無言的訂外送經驗。原來他因為不方便，請外送哥務必要把餐點送到門口，無奈對方卻表示「樓管不讓我上樓」，東西放1樓後就跑了，讓原PO覺得不對勁，一查之後才知道對方根本在說謊。

UE外送員巧遇對手熊貓！意外舉動超有愛

UE外送員巧遇對手熊貓！意外舉動超有愛

他居家隔離「街坊超幫忙」　對比親友反應嘆氣了

他居家隔離「街坊超幫忙」　對比親友反應嘆氣了

外送員打翻濃湯！他霸氣回覆萬人讚爆

外送員打翻濃湯！他霸氣回覆萬人讚爆

醫護叫外送被嫌髒　Foodpanda道歉

醫護叫外送被嫌髒　Foodpanda道歉

關鍵字：

外送平台foodpanda外送員棄單

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

17例全部境外移入　台人打壞好牌

里長遊歐團明晚抵台！民政局清查全市里長

里長揪20人團遊西班牙　新北市府回應了

更多

最夯影音

更多
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面