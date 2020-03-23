　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

慘被同事偷走11萬積蓄　衰男改當外送員送餐...上門發現訂單就是他下的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼快遞,包裹,外送,取貨。（圖／CFP）

▲男子當外送員送餐，意外遇到當初偷他錢的同事。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

江蘇省蘇州市一名男子去年將手機借給同事使用，結果對方從此消失，還將他辛苦存的人民幣近2.6萬元（約台幣11萬元）積蓄領走，因為經濟壓力改當外送員的他，近來上門送貨時意外發現，下訂單的人竟然就是當初偷錢的同事，趕緊報警順利逮到對方。

《現代快報》報導，黃姓男子去年年底在燒烤店打工時，將手機借給一名名為「大胖」的同事，當時對方表示自己手機壞了，想借手機打個電話，由於2人平時感情還算不錯，他沒多想便借出，後來發現對方突然消失，而且撥打自己的電話也是關機狀態，更慘的是，自己存在手機支付寶帳戶的25,700元被人全部轉走，只好趕緊報警。

相城公安分局中心商貿城派出所接獲報案後，調查發現居然沒有人知道「大胖」真實姓名，且所提供的身分證字號也是假的，讓案情陷入僵局。黃男由於積蓄全沒，再加上疫情導致燒烤店關閉，近來只好改當外送員，沒想到所接到蛋糕訂單竟然就是「大胖」下的，抵達現場意外撞見對方趕緊逮人。

「大胖」被捕後表示，他本來只是想偷手機，後來發現可以用手機驗證碼的方式登入支付寶，便盜取黃男錢財，又以人民幣1,500元（約台幣6,429元）將手機賣掉，目前因涉嫌竊盜罪被捕，待進一步調查。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
劉真沒健保「苦扛百萬醫療費」　余天曝：辛龍經濟狀況不是很好
快訊／板橋鬧區12聲槍響！3警圍捕毒販遭撞受傷
劉真一殯靈堂後天開放　不辦告別式..4/22舉行追思會
吳宗憲12分鐘記者會全文　哽咽曝辛龍走不出來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

紐約州頒布禁足令！　曼哈頓男從16樓豪宅墜下...留字條：怎麼享受生活

辛苦在前線救命醫護人員卻被趕走　房東：染到病毒遲早的事！

封城允許大家遛狗！　西班牙人太想出門...牽玩偶也上街趴趴走

你看的A片其實是性侵案件！　「Pornhub也是共犯」51萬人連署關閉

病房擠爆「年老病患只能排在走廊上」　護士爆料義大利醫院真實慘況

自私女確診新冠肺炎還想玩！　帶病毒「爽躺小島沙灘」繼續度假

陸委會強調「包機模式」　滯湖北149童、7孕婦請願：分批取消註記

香港將禁止「酒吧賣酒」　降低社交傳播病毒風險

快訊／香港25日起「禁止非港人入境」14天　一切轉機暫停！

自願到隔離病房前線！　香港醫護：市民都很支持「計程車免費送回家」

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

陸委會強調「包機模式」　滯湖北149童、7孕婦請願：分批取消註記

香港將禁止「酒吧賣酒」　降低社交傳播病毒風險

快訊／香港25日起「禁止非港人入境」14天　一切轉機暫停！

自願到隔離病房前線！　香港醫護：市民都很支持「計程車免費送回家」

人事主管虛構20名「空氣員工」　每月冒領34萬薪「騙公司3年爽賺400萬」

陸「第一針疫苗」打在首席生化武器專家身上！　志願者：注射後一切良好

香港名店澳洲牛奶公司「26日起停業3周」　食客急捧場：會好想念阿！

貓熊「萌二」戶外見客　北京動物園時隔58天後重新開放

呼籲宣布戒嚴級別措施！　何栢良：再拖「香港變另一個武漢」

家中獨子！湖北醫生「連續工作35天」突病亡...年僅29歲

半價救國旅！4月底前「澎湖、花蓮、馬祖機加酒1,799元起」

台南火雞場確診禽流感　702隻火雞全數撲殺銷燬

賣台北換新北！多餘預算「當爸媽退休金」　網讚超聰明：有房又有錢

環保署1人確診…立院啟動人數限制！即起委員會上限50人、首長只能帶1幕僚

智伸科2019年營收獲利「刷新歷史新高」！董事會決議：配發每股現金股利2.50元

陸委會強調「包機模式」　滯湖北149童、7孕婦請願：分批取消註記

SBL／週三轉往晧宇復賽　台啤、台銀7天6戰「超地獄賽程」

疫情影響年報申報！金管會准用視訊查帳　未上市櫃也可申請展延

250人驚爆呼吸道症狀　「華麗號」郵輪駛向澳洲…1700乘客禁下船

宜蘭醫院機構即日起禁止探病　視訊一樣可以傳達心意

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

武漢出現多名無症狀感染者　0確診原因曝

一家6口從英國到北京：已確診4人　包括1歲女童

1家11口感染全康復！鄂州爺爺跪送醫療隊

大陸第一兇墓曝光！80盜墓賊慘死

婚宴變毒窟！已10人染病…新郎中招

武漢3條件解除封城　離漢政策出爐

趙立堅再質疑美國隱瞞：該找0號病人在哪！

大陸官方機密曝光！　1/3確診者是「沉默帶原者」

3歲兒墜9樓　爸目睹崩潰：老婆追不上…衝下樓見奇蹟一幕

湖北這類患者確診「不用上報」

黃岡連19天0確診宣布：取消小區封閉

武漢男冒充防疫員　騙女生開門殺害

確診新冠肺炎　女子逃出武漢沒被處罰

老字號翠華22年旗艦店「暫吹熄燈號」

更多熱門

相關新聞

女客留Line求外送哥代墊餐費　他隔日嘆人心醜陋

女客留Line求外送哥代墊餐費　他隔日嘆人心醜陋

一名外送哥發文痛訴不老實的客人，原來他日前送餐時，女客表示手邊沒錢，想拜託他先幫忙墊錢，並且願意加Line聯絡後續，讓他心軟答應。怎料女客隨後對於原PO的訊息竟不讀不回，外送員傻眼之餘，也決定硬起來提告。

疫情逆行者！陸外送員登《時代》封面

疫情逆行者！陸外送員登《時代》封面

3歲兒墜9樓　爸目睹崩潰：老婆追不上…衝下樓見奇蹟一幕

3歲兒墜9樓　爸目睹崩潰：老婆追不上…衝下樓見奇蹟一幕

逼載Ubereats吃免費　老實哥傻：有這操作？

逼載Ubereats吃免費　老實哥傻：有這操作？

外送哥赴醫院「當然怕」　1句卻逼哭護理師

外送哥赴醫院「當然怕」　1句卻逼哭護理師

關鍵字：

同事偷錢外送員外送外賣江蘇蘇州

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

辛龍「手寫信送走劉真」

劉真爆「生前已截除腳趾」

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

Line當機了！中華電信用戶受影響

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

沈嶸「人們該尊敬命理師」

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面