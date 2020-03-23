慘被同事偷走11萬積蓄　衰男改當外送員送餐...上門發現訂單就是他下的

▲男子當外送員送餐，意外遇到當初偷他錢的同事。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

江蘇省蘇州市一名男子去年將手機借給同事使用，結果對方從此消失，還將他辛苦存的人民幣近2.6萬元（約台幣11萬元）積蓄領走，因為經濟壓力改當外送員的他，近來上門送貨時意外發現，下訂單的人竟然就是當初偷錢的同事，趕緊報警順利逮到對方。

《現代快報》報導，黃姓男子去年年底在燒烤店打工時，將手機借給一名名為「大胖」的同事，當時對方表示自己手機壞了，想借手機打個電話，由於2人平時感情還算不錯，他沒多想便借出，後來發現對方突然消失，而且撥打自己的電話也是關機狀態，更慘的是，自己存在手機支付寶帳戶的25,700元被人全部轉走，只好趕緊報警。

相城公安分局中心商貿城派出所接獲報案後，調查發現居然沒有人知道「大胖」真實姓名，且所提供的身分證字號也是假的，讓案情陷入僵局。黃男由於積蓄全沒，再加上疫情導致燒烤店關閉，近來只好改當外送員，沒想到所接到蛋糕訂單竟然就是「大胖」下的，抵達現場意外撞見對方趕緊逮人。

「大胖」被捕後表示，他本來只是想偷手機，後來發現可以用手機驗證碼的方式登入支付寶，便盜取黃男錢財，又以人民幣1,500元（約台幣6,429元）將手機賣掉，目前因涉嫌竊盜罪被捕，待進一步調查。

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