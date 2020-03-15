雨天叫餐到門口！外送哥「管理員不給上樓」放櫃台跑了　他一查氣炸：扯謊

▲外送員示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「好在第一時間發現有異狀，馬上截圖，否則訂單結束就看不到對話內容。」一名男網友發文，分享令他無言的訂外送經驗。原來他因為不方便，請外送哥務必要把餐點送到門口，無奈對方卻表示「樓管不讓我上樓」，東西放1樓後就跑了，讓原PO覺得不對勁，一查之後才知道對方根本在說謊。

「第一次遇到這種扯謊的服務人員。」一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己平時只要沒出門就會叫外送，社區管理員也知道他因為家中有長輩的關係不便下樓，所以每次都會先打電話向他確認，再放外送員上去。

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14日時，他一如往常地叫了外送餐，外送員卻表示，因為雨勢的關係已全身淋濕，所以不便上樓，請原PO自行下樓取餐。原PO看到訊息後，先是慰問對方一聲「辛苦你了」，接著就表示家中有長輩不方便下樓，還是希望對方能送上門。

▲原PO公布兩人對話 。（圖／翻攝自爆怨公社）

然而，外送員到達後，卻稱「樓管不讓我上樓」，把餐點放在櫃台就離開了。原PO當下覺得事有蹊蹺，連忙打電話給管理員，對方回覆，外送員表明「有通知客人」後就跑了。

貼文一出，網友們都戰翻了，有人認為消費者被寵壞，應該將心比心，「好手好腳怎麼不自己下去拿」、「人家都說了全身濕不方便上樓了，你的不方便，人家也不方便啊」、「顧慮雨衣濕答答，上去不方便」。

但有人站在原PO這邊表示，會叫外送的人就是不想出門，外送平台本也就主打可以送到府的服務，加上明明就有收外送費了，這位外送員因為懶惰而說謊，很不敬業，「要工作就做好本分，這明顯就是外送員不想脫雨衣上樓，不要說什麼體諒外送員」、「有遇過，也是推給管理員」、「脫雨衣不方便就不要下雨天做外送啊」、「所以我都學乖了，從此以後用現金支付」。

▼ 原PO原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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