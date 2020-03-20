外送哥提咖啡赴醫院「當然怕啊」！一句話神轉　護理師：我先去哭一回　

▲醫護人員辛苦了！（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（20）日新冠肺炎（COVID-19）激增27例！一名女護理師透露，日前有店員送免費咖啡，直言其實很怕來醫院，不過卻有暖心打氣，「我知道你們第一線的一定比我們更怕，所以是我們要向你們致敬才對。」一秒逼哭原PO與大批網友，「人間處處有溫情！」

「我以為護理師真的最近都是被歧視，被排擠的！」一名女網友在臉書《爆系故事館》分享暖心事，日前要去買飯吃，剛好看到一位連鎖咖啡男店員，雙手提著好幾袋飲料，站在門口東張西望。

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原PO熱心上前詢問，「你好，是那個單位叫咖啡的？我可以幫你拿進去。」對方開心回應，「沒有人叫咖啡，是我們老闆體恤你們醫護人員，所以讓我送咖啡來給你們每一位第一線的醫護人員，只要是你們醫院的員工，出示識別證就可以免費換店裡任何一樣飲品。」

此話一出，原PO感動紅了眼眶，半開玩笑又問「你不怕嗎？」男店員不諱言，「怕？當然怕啊」，接著話鋒一轉，「但我知道你們第一線的一定比我們更怕，所以是我們要向你們致敬才對。」

原PO回去後，忍不住爆哭了一回，「謝謝你們…你們的暖心咖啡，確實溫暖了我們每一位第一線醫護人員。#我們要的不是感謝也不是一句辛苦了，#我們要的是可以共體時艱的每一個人，#配合我們醫護人員的防疫工作就開心了。」

▲網友也飆淚！（圖／翻攝臉書爆系故事館）

文章暖噴發，逼哭了大批網友刷讚，「保護好自己不得武漢肺炎，就是對你們最好的感謝跟幫助」、「我也都要哭了，謝謝妳們的無私付出」、「要不是有你們！我們台灣早就淪陷！」、「 好感動～醫護人員辛苦了」、「我女兒過幾天要年度例行回診，我也取消了，我怕，因為我妹說還有一萬多人要從歐美回來，想來你們更怕了，辛苦了」。

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