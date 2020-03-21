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1月兒哭鬧！21歲爸爆打「捏睪丸」　害敗血症險喪命…他事後悔喊：願極力彌補

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▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心,被耍,劈腿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲21歲爸虐打1月大兒子，事後後悔表示「願極力彌補」，法官判刑3年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台南報導

21歲李姓男子不滿1月大的兒子哭鬧不停，竟出手狂毆，導致男嬰胸部、臉頰、臀部、左側睪丸等處瘀傷等傷害，送醫後診斷出肺挫傷、胸腹部創傷所致肝臟撕裂傷及出血性休克，又因敗血症轉院急救，才撿回一命。台南地院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害罪等罪，判李男3年徒刑。

回顧案情，李男2019年11月間因兒子不斷哭鬧，哄騙後依舊沒有停歇，竟徒手毆打兒子胸、腹部，還大力捏了兒子的臉及大腿臀部，甚至掐住兒子脖子，導致兒子胸部、臉頰、臀部、左側睪丸等多處瘀傷。

李男兒子送醫後，被診斷出有代謝性酸中毒、肝功能異常、貧血，又有雙側下肺野浸潤增加疑肺挫傷、胸腹部創傷所致肝臟撕裂傷及出血性休克，最後又因敗血症緊急轉院搶救，才撿回一命。

李男事後被檢察官依法起訴，而經過數月的審理，台南地院法官審酌他犯後態度良好，並表示，「願在將來極力彌補兒子」等，最後依法將李男判刑3年。全案可上訴。

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