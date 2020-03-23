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稽查居家檢疫隔離趴趴走　南警臨檢舞廳PUB勸請業者考慮停業

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▲台南市警五分局臨檢舞廳、PUB等場所，並勸請業者考慮停業14天共同防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局臨檢舞廳、PUB等場所，並勸請業者考慮停業14天共同防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局，3月22日晚上9時起，針對轄內易引發群聚感染之1家舞廳、2家會館、3家外國人經常消費之PUB等6處場所實施擴大臨檢，稽查是否有居家隔離（檢疫）之民眾或外籍人士，不按規定自主居家隔離。

▲台南市警五分局臨檢舞廳、PUB等場所，並勸請業者考慮停業14天共同防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長陳錦文並親自向6家負責人勸說，希望業者在生意不佳情況下，應考慮主動停止營業14天，同時向業者宣導防疫觀念，希望大家一起攜手共渡難關，以有效防止疫情持續傳染擴散。

▲台南市警五分局臨檢舞廳、PUB等場所，並勸請業者考慮停業14天共同防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當大批警力戴口罩、護目鏡、手套等防疫裝備抵達現場時，引起路過民眾側目，警方到達現場發現場所異常冷清，員警逐一勸導民眾在疫情非常嚴竣時刻，為自身、家人及週遭朋友的安全，不要流連在夜店等封閉式場所，防止群聚感染。警方運用之警政署M-Police小電腦查詢可立即查出該民眾是否為居家隔離(檢疫)對象，籲請民眾不要存僥倖，擅離住居所，進而成功鎖住第二波疫情，避免成為防疫破口。

台南市長黃偉哲提醒市民，新冠肺炎疫情未緩，居家檢疫或隔離者未遵守規定擅自外出將從重罰款及公布姓名，警政署亦同時呼籲民眾，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，請居家隔離或居家檢疫民眾勿四處趴趴走，或涉足易造成群聚感染的營業場所。五分局分局長陳錦文表示，警方將持續密集針對轄內特種營業場所及外籍人士經常聚集之PUB加強臨檢查察，以有效防堵疫情。

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