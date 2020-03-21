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見天氣好！花蓮3兄妹約鄰居溪邊戲水　弟溺水…哥跳下急救嗆傷卻救不回他

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記者蕭可正、陳韻如／花蓮報導

花蓮富里21日下午發生一起溺斃意外，3名兄妹檔與鄰居相約石厝溝戲水，其中弟弟卻不慎溺水，哥哥見狀嚇傻急得上前搶救，卻遭水嗆傷，而姊姊見狀立刻通知家人，才趕緊將兄弟救上岸。警消獲報趕抵現場，發現弟弟已無呼吸心跳，歲趕緊將人送醫搶救，但他仍宣告不治。

▲▼花蓮10歲童戲水溺斃。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲花蓮10歲童戲水溺斃，哥哥一見跳下急救也嗆傷，弟弟送醫不治。（圖／記者蕭可正翻攝）

據了解，這3名分別就讀小6、小5以及小4的兄妹檔平時與媽媽住在台東，21日則回到花蓮奶奶家，而下午時3兄妹見天氣好，遂與鄰居一同到溪邊戲水，沒想到卻發生意外。

▲花蓮10歲童戲水溺斃，哥哥一見跳下急救也嗆傷，弟弟送醫不治。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲警消人員說明，事發當時3兄妹與鄰居相約戲水，卻不幸發生意外，趕到現場時弟弟已無呼吸心跳。（圖／記者蕭可正翻攝）

事發當下，就讀小5的姊姊見狀嚇傻，立刻通知大人，並報警處理。警消獲報趕抵現場，發現兄弟2人已被人救上岸，其中弟弟已沒有呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，而哥哥則意識清楚僅有噁心想吐的症狀。至於詳細的事發原因，仍有待調查釐清。

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