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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海外國人、留學生沒口罩　吳釗燮也擔心：我兒子也在外面

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記者陶本和／台北報導

台灣陸續提供罩給美國與邦交國，不過在海外留學生仍拿不到口罩。對此，外交部長吳釗燮23日表示，我方提供的友邦的口罩都是在當地採購，而他自己的兒子也在海外，外交部會繼續向防疫中心提出是否能提供給海外的國人。

吳釗燮23日在立法院外交及國防委員會備詢時，面對國民黨立委馬文君的質詢時，針對我國人與留學生在海外，沒有口罩可以使用的問題時表示，他自己的兒子也在外面，他也很擔心，但是這需要看指揮中心，國內這裡要夠了才可以出口。

▲▼立法院外交國防委員會 外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院外交國防委員會，外交部長吳釗燮出席報告並備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

至於台灣提供給美國與友邦口罩一事，吳釗燮表示，預計提供給美國的部分目前還沒討論到何時送給他們，這部分會再與指揮中心溝通；至於巴拉圭的100萬片口罩一事，吳釗燮表示，這都是在當地購買，雖然巴拉圭沒有生產，但其他中美洲國家有，因此是向其他中美洲國家採購。

他強調，之所以會提供給巴拉圭，是因為疫情開始時，中國大陸就跟巴拉圭表明，如果台灣不提供，他們可以提供，但大家也都知道這件事涉及到外交問題。

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