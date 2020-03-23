湖北最新「風險等級」地圖　75縣市全綠惟武漢獨紅

▲湖北省3月22日發布各地風險等級評估。（圖／翻攝自湖北日報）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發近三個月，湖北省22公布最新的疫情風險等級評估，在76個縣市、城區中，只剩下武漢市城區為紅色等級的「高風險市縣」，其他75個全為綠色的低風險城市。

據了解，該風險劃定標準為，以縣市區為單位，無確診病例或連續14天無新增確診病例為低風險地區；14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過50例，或累計確診病例超過50例，14天內未發生聚集性疫情為中風險地區；累計確診病例超過50例，14天內有聚集性疫情發生為高風險地區。

▲武漢封城今天滿2個月。（圖／路透）

按照上述評估方式，湖北省22日發布最新的市縣疫情風險等級評估，其中，，截至3月21日24時，湖北省低風險市縣共75個；高風險市縣1個，是武漢市城區；無中風險市縣。與19日的等級評估相比並無變化。

截至3月22日0至24時，根據大陸國家衛健委通報數據，湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治愈出院病例447例（武漢434例），新增死亡病例9例（武漢9例），現有確診病例4768例（武漢4700例），其中重症病例1714例（武漢1699例），新增疑似病例0例（武漢0例）。

但值得注意的是，湖北省農業農村廳廳長肖伏清在22日下午召開的疫情防控發布會上，指出「農村疫情依然存在反復風險。」

他說，隨著國外疫情形勢變化和國內復工復產人員流動加速，下一步，要繼續做好農村疫情防控。同時保持疫情防控的警惕性，守牢守嚴農村疫情防控的重要防線，防止出現帶病下鄉、帶病回城的風險。

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