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醫護夫妻分離40天再見「隔空擁抱」　她大哭：往後餘生平淡、榮華都是你！

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醫護夫妻周隆劍、丁怡分離40天再見「隔空擁抱」　她大哭：往後餘生都是你！（圖／翻攝《雲南網》）

▲護理師下機見到丈夫，忍不住掩面大哭。（圖／翻攝《雲南網》）

記者陳俊宏／綜合報導

面對新冠肺炎疫情，大陸雲南省一名警察和護理師妻子分隔40天，兩人在機場重逢後只能「隔空擁抱」。妻子感動落淚說，「往後餘生平淡是你，榮華是你，都是你。」而兩人相戀8年、結婚8年，育有一名5歲兒子；孩子在她報名出發抗疫還說，「媽媽趕緊去，把壞蛋病毒消滅掉。」

《春城晚報》報導，周隆劍是雲南省公安廳機場公安局的民警，妻子丁怡是昆明市婦幼保健院的護理師。2月12日，周隆劍處置完涉疫航班警情，便在相鄰登機口，為即將馳援咸寧的妻子送行，兩人深情相擁而泣。

小倆口從上高中開始交往，戀愛8年、結婚8年，可愛的兒子已經5歲。丁怡主動報名到咸寧抗疫，周隆劍工作也忙，只能把孩子交給老人照顧。

兒子並不知道媽媽工作的危險性，他只知道媽媽是護理師，只要媽媽去到那裡，病毒就會消失。在丁怡走的那天，孩子還催促她說，「媽媽趕緊去，把壞蛋病毒消滅掉。」

▼兩人戀愛8年、結婚8年，可愛的兒子已經5歲。（圖／翻攝《雲南網》）

醫護夫妻周隆劍、丁怡分離40天再見「隔空擁抱」　她大哭：往後餘生都是你！（圖／翻攝《春城晚報》）

▼妻子主動報名抗擊疫情，和丈夫分開。（圖／翻攝《雲南網》）

醫護夫妻周隆劍、丁怡分離40天再見「隔空擁抱」　她大哭：往後餘生都是你！（圖／翻攝《春城晚報》）

丁怡說，周隆劍是一個不太懂浪漫的人，16年的相愛沒給過她偶像劇裡的大驚喜和小浪漫；但上大學時，他們在不同城市，有一年情人節，從來不送禮物的他，用勤工儉學的錢給她買了口紅和圍巾。她表示，那條圍巾一直保存著，是她對老公最浪漫的記憶。

而讓丁怡最感動的是，她生兒子的那段時間，被老公無微不至的照顧、包容她的壞脾氣，讓她真正覺得此生可託付，夫復何求。

2月13日情人節前夕，丁怡來到湖北的第二天，她給愛人傳了表白影片，她說自己會好好吃飯、好好工作、好好保護自己，她會早點回來，祝大情人和小情人情人節快樂。

3月22日，40天分離過後，小倆口再相見。周隆劍在昆明長水機場等妻子，在對方下機時甜蜜大喊，「老婆我愛妳、等妳（隔離）回來」，並送上一束鮮花。丁怡忍不住感動大哭，她受訪時提到，「回家真好，我想對他說，往後餘生平淡是你，榮華是你，都是你。」兩人只能隔空擁抱，他送上一個敬禮，感動眾人。

醫護夫妻周隆劍、丁怡分離40天再見「隔空擁抱」　她大哭：往後餘生都是你！（圖／翻攝《雲南網》）

▲▼護理師下機見到丈夫，忍不住大哭。（圖／翻攝《雲南網》）

醫護夫妻周隆劍、丁怡分離40天再見「隔空擁抱」　她大哭：往後餘生都是你！（圖／翻攝《雲南網》）

▼丈夫當場告白「老婆我愛妳。」（圖／翻攝《雲南網》）

醫護夫妻周隆劍、丁怡分離40天再見「隔空擁抱」　她大哭：往後餘生都是你！（圖／翻攝《雲南網》）

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