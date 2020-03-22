訂婚宴快到…新人「硬著頭皮辦下去」！　網勸：做好空桌心理準備

▲賓客應自行衡量要不要出席。（示意圖／CFP視覺中國）



記者黃可昀／綜合報導

這周確診人數急速上升，餐廳客人明顯越來越少，大家都盡量避免室內群聚機會。不過，一名網友抱怨，家人堅持要在這段期間辦訂婚宴，「大家都在呼籲不要去公共場所避免群聚感染，結果我們家硬要製造群聚感染的機會。」

一名自稱是新人家屬的網友在臉書社團「爆怨公社」表示，最近疫情擴大，剛好家裡近期要舉辦訂婚宴，她擔心眾多賓客待在密閉空間，且所有人寒暄、共食，萬一碰巧有一位賓客患上新冠肺炎卻不自知，很有可能就會爆發群聚感染。不過，結婚場地、新秘、婚攝等人員早已安排好，甚至一年前就訂好飯店，喜帖、喜餅也全寄送出去，如今要更改日期實在太過臨時，新人和長輩才決定硬著頭皮辦下去。

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▲前幾天才要改時間太過突然。（圖／翻攝自爆怨公社）



飯店業者表示，婚禮當天的菜色都是一大盤，沒辦法幫賓客分成一小盤，但會提供公筷母匙，也會把大門敞開維持通風，食材、工作人員早已備妥，恐怕無法延期。原PO最後氣到放話，「我只能說賓客們好自為之吧…我當天不會出現在現場。」

網友表示，近期結婚的新人也不願意碰到這種事，無奈訂金等費用都繳清也無法改期，如期舉辦的話，必須做好當天多出許多空位的心理準備，「前幾天新聞才播，婚宴一桌坐沒幾人，還空一堆桌，很多人改禮到人不到，再說難看的是新人，不是賓客」、「我3月初參加的婚宴⋯客人空空的⋯大部分都是紅包到人不到」、「你知道疫情很嚴重新人們應該也知道吧，如果這個是他們衡量之下的選擇，你就讓他們自己處理吧！畢竟結婚的不是你，而且去不去是賓客的選擇。」

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