義大利染病死亡率爆高　實際上恐有10倍的人感染

▲義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

文／中央社

義大利武漢肺炎死亡人數近5000人，死亡率高達9%，相較世界各國死亡率多不超過4%，義媒認為主因除了患者年紀大，也代表義大利實際感染者可能更多，恐怕是目前數字的10倍。

義大利報紙「晚郵報」（Corriere della Sera）指出，「科學人雜誌」（Science）研究顯示，每發現一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）案例，代表背後有5到10個潛在的無症狀或輕症病例未被察覺。按照這個推論，如果把義大利目前感染人數乘以10倍，義大利的死亡率就會恢復到正常值。

報導指出，義大利在疫情初期檢測了所有疑似感染者，但一週後不堪負荷，改成只針對有嚴重症狀者檢測，這些重症者本就是最容易死亡的族群。也是從此時開始，義大利武漢肺炎的致死率開始不斷上升。

▼義大利新冠肺炎的死亡率高達9％。（圖／路透）

義大利從2月底疫情爆發，到昨天共計約做了23萬3000劑檢測，德國一週就做了16萬劑檢測。報導指出，義大利武漢肺炎死亡率高的另一事實是社會高齡化。

韓國武漢肺炎死亡率只有0.01%，那是因為韓國有3 成感染者年紀不到30歲，只有3%感染者年紀超過80歲；相對義大利感染者有36.3%年齡超過70歲，且通常還患有其他慢性疾病。

報導指出，義大利長輩與年輕世代互動較多，使老人感染率居高不下。牛津大學研究指出，在法國、瑞士、荷蘭，30歲到49歲成年人與父母同住的比率不到5%，在義大利、中國、日本的比率卻超過20%，無症狀或輕症的年輕人可能在不知不覺中把病毒帶給家中長輩。

▼義大利因應新冠肺炎疫情，宣告封城。（圖／路透）



報導指出，法國武漢肺炎死亡率約3.6%，中國約 3.8%，德國目前兩萬多人確診，只有75人死亡，致死率僅0.3%。 但義大利疫情卻宛如「大屠殺」，在北義米蘭為 府的倫巴底（Lombardia）大區，武漢肺炎死亡率甚至高達12%，且病毒學家警告未來幾週死亡率還可能上升。

報導指出，德國致死率特別低，主因是感染者較年輕，平均只有47歲，他們生存的機會比老年人更高；其次是德國採驗數量龐大，確診數字包含較多無症狀或輕症者，因此死亡率也較低。

報導指出，德國有強健醫療體系為後盾，全德有2萬8000個重症呼吸床位，相當每千名國民就有6床；法國每千人的呼吸治療床位是3.1床，義大利是2.6床。

另外義大利多處醫院面臨呼吸器不足的問題，德國原已有2萬5000台呼吸器正常運作，德國政府已向德國廠商下訂，很快又會有1萬台呼吸器上陣救援。