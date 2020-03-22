武漢社區驚傳多名「無症狀感染者」！連日0確診原因曝光

▲大陸連日0確診案例，原因曝光 。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

大陸連日宣布新冠肺炎0確診案例，讓外界感到相當驚奇。不過，武漢市礄口區卻貼出「有新增確診病例」的公告。對此，該社區書記出面澄清，出現的病例是「無症狀感染者」，並非確診案例。

綜合陸媒報導，當地書記陶正太表示，公告的確是社區發布的，該名患者第一次採樣時間為17日，第二次採樣為18日，第一次的結果呈現陰性，第二次則出現陽性。

陶正太說，這名患者是63歲的張姓女子，因為脖子腫大就醫，核酸檢測後呈現陽性結果，因此才在社區內公告，出現確診案例，提醒居民注意防護。

▲新冠肺炎疫情嚴重，大陸不少地方都採取封城的辦法 。（圖／路透）

不過，由於這名患者體溫正常，且沒有發燒、咳嗽等症狀，因此依據《國家衛健委辦公廳關於印發新型冠狀病毒肺炎防控方案（第六版）的通知》（下稱《第六版》）內的內容，張女屬於無症狀感染者，並非確診病例，且20日採驗呈現陰性。

依據大陸發布的《第六版》公告內容，監測的定義將疑似病例、確診病例與無症狀感染者、群聚性疫情以及密切接觸者分別單列。其中，無症狀感染者的定義為「無臨床症狀，呼吸道等標本新型冠狀病毒病原學或血清特異性IgM抗體檢測陽性者」。

武漢市某感染科主任指出，礄口區出現無症狀感染者並非個案，院內排查醫護人員時，也發現了兩名無症狀感染者，沒有出現任何症狀，但核酸檢測結果呈現陽性。

許多大陸醫師認為，先前疫情嚴重時，防控和醫療資源主要向確診、疑似、密接人群傾斜，但隨著疫情進入新階段，為了鞏固防疫成果，防範疫情反彈，應高度重視無症狀感染者的問題，把進一步加強監測、隔離納入未來的工作重點中。

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▼大陸新冠肺炎的通報定義更改，點圖可放大。（圖／翻攝大陸國家衛健委）

