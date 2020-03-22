　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢社區驚傳多名「無症狀感染者」！連日0確診原因曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲大陸連日0確診案例，原因曝光 。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

大陸連日宣布新冠肺炎0確診案例，讓外界感到相當驚奇。不過，武漢市礄口區卻貼出「有新增確診病例」的公告。對此，該社區書記出面澄清，出現的病例是「無症狀感染者」，並非確診案例。

綜合陸媒報導，當地書記陶正太表示，公告的確是社區發布的，該名患者第一次採樣時間為17日，第二次採樣為18日，第一次的結果呈現陰性，第二次則出現陽性。

陶正太說，這名患者是63歲的張姓女子，因為脖子腫大就醫，核酸檢測後呈現陽性結果，因此才在社區內公告，出現確診案例，提醒居民注意防護。

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情嚴重，大陸不少地方都採取封城的辦法 。（圖／路透）

不過，由於這名患者體溫正常，且沒有發燒、咳嗽等症狀，因此依據《國家衛健委辦公廳關於印發新型冠狀病毒肺炎防控方案（第六版）的通知》（下稱《第六版》）內的內容，張女屬於無症狀感染者，並非確診病例，且20日採驗呈現陰性。

依據大陸發布的《第六版》公告內容，監測的定義將疑似病例、確診病例與無症狀感染者、群聚性疫情以及密切接觸者分別單列。其中，無症狀感染者的定義為「無臨床症狀，呼吸道等標本新型冠狀病毒病原學或血清特異性IgM抗體檢測陽性者」。

武漢市某感染科主任指出，礄口區出現無症狀感染者並非個案，院內排查醫護人員時，也發現了兩名無症狀感染者，沒有出現任何症狀，但核酸檢測結果呈現陽性。

許多大陸醫師認為，先前疫情嚴重時，防控和醫療資源主要向確診、疑似、密接人群傾斜，但隨著疫情進入新階段，為了鞏固防疫成果，防範疫情反彈，應高度重視無症狀感染者的問題，把進一步加強監測、隔離納入未來的工作重點中。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

▼大陸新冠肺炎的通報定義更改，點圖可放大。（圖／翻攝大陸國家衛健委）

▲▼通報定義更改。（圖／翻攝大陸國家衛健委）

ET快訊
「4人群聚感染」師返台傳給3學生　中研院晚間回應了
在等檢疫結果！她以為感冒「肺好像有東西」　男友進門見冰冷遺體
「N號房」74少女淪性奴！韓190萬人要求公開嫌犯長相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢社區驚傳多名「無症狀感染者」！連日0確診原因曝光

武漢下令了！3條件解除封城「離漢政策」出爐：市內交通放行

女子確診新冠肺炎「武漢逃到北京」沒被處罰　前女婿卻被關

湖北第一起取消小區封閉！黃岡3/3起「連19天0確診」　市府宣布：允許車輛進出

香港確診病例「多人去過蘭桂芳」　專家建議：強制關閉酒吧

冒充防疫員量體溫「騙女生開門殺害」　武漢狠男「防護衣翻牆」突破封城

塞爾維亞總統「肘迎」醫療專家　太激動..當場親吻五星紅旗

陸外送員登《時代》封面　受訪坦言：一咳嗽就聯想到生病

台達太陽能建築設計賽北京開跑　配合防疫「雲啟動」

新冠疫苗人體試驗「要抽7次血」　陸志願者曝「營養金」價碼

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

武漢社區驚傳多名「無症狀感染者」！連日0確診原因曝光

武漢下令了！3條件解除封城「離漢政策」出爐：市內交通放行

女子確診新冠肺炎「武漢逃到北京」沒被處罰　前女婿卻被關

湖北第一起取消小區封閉！黃岡3/3起「連19天0確診」　市府宣布：允許車輛進出

香港確診病例「多人去過蘭桂芳」　專家建議：強制關閉酒吧

冒充防疫員量體溫「騙女生開門殺害」　武漢狠男「防護衣翻牆」突破封城

塞爾維亞總統「肘迎」醫療專家　太激動..當場親吻五星紅旗

陸外送員登《時代》封面　受訪坦言：一咳嗽就聯想到生病

台達太陽能建築設計賽北京開跑　配合防疫「雲啟動」

新冠疫苗人體試驗「要抽7次血」　陸志願者曝「營養金」價碼

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

大陸熱門新聞

出院31天後　26歲妹再呈陽性！

封城兩個月 湖北官員：官僚主義和病毒一樣致命

火神山工人無法回家　連補助都領不到

大陸第一兇墓曝光！80盜墓賊慘死

3歲兒墜9樓　爸目睹崩潰：老婆追不上…衝下樓見奇蹟一幕

陸消失1447萬電信用戶　真相來了

武漢3條件解除封城　離漢政策出爐

武漢男冒充防疫員　騙女生開門殺害

黃岡連19天0確診宣布：取消小區封閉

老字號翠華22年旗艦店「暫吹熄燈號」

網傳武漢新增確診破100例　官方澄清：數據客觀真實！

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

確診新冠肺炎　女子逃出武漢沒被處罰

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

更多熱門

相關新聞

法首例醫師感染亡！子女淚：我爸是英雄

法首例醫師感染亡！子女淚：我爸是英雄

法國傳出醫生感染新冠肺炎死亡病例！衛生部長維蘭（Olivier Véran）22日受訪時透露，昨晚發生一名醫師病逝的案例，就他所知，是法國首例。隨後法國國家電視台就爆出，死者是貢比涅醫院的急診醫師，該院就位在該國疫情核心區域，醫師兒子也在臉書發文哀悼「我父親是位英雄！」

俄國航空限制　各國僅留1條航線

俄國航空限制　各國僅留1條航線

造謠「有人排口罩被輾死」！李來希遭傳喚

造謠「有人排口罩被輾死」！李來希遭傳喚

武漢3條件解除封城　離漢政策出爐

武漢3條件解除封城　離漢政策出爐

確診新冠肺炎　女子逃出武漢沒被處罰

確診新冠肺炎　女子逃出武漢沒被處罰

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

明高溫「暴跌10°C」地區曝

三重男居家檢疫跑夜店被逮　新北重罰100萬元

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

自覺發燒未就醫「養護機構護理師」確診！　掌握接觸者共95人

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面