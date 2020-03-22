造謠「有人排口罩被輾死」！李來希遭刑事局傳喚　嗆警：有法院通知再來

▲王定宇與李來希在臉書上互相發文砲轟。（圖／翻攝王定宇臉書）

記者柯振中、張君豪／台北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希21日砲轟，中央的口罩政策讓人民感到相當困擾，甚至還有人「為了排隊買口罩，被車輾斃！唉」，言論引發爭議，也因此與立委王定宇隔空對槓。對此，刑事局已經受理，除了先行聯絡李來希，釐清原因與動機，還會製作通知書，通知李來希到案說明。

李來希在臉書上砲轟，政府決定每周送10萬片口罩給美國，但美國有三億多人口，送過去也是杯水車薪，只能用來「做關係」，「但10萬個口罩代表台灣每週有三萬三千三百三十三個人，排隊買不到口罩配額！」此外，李來希還在下面貼出《ETtoday新聞雲》的照片，指稱有人「為了排隊買口罩，被車碾（輾）斃！唉」。

對此，王定宇感到相當震怒，認為李來希「為了扯政府後腿」，不斷攻擊口罩政策，甚至還造謠「排隊領口罩被車撞死」，但事實上該起事件是新竹併排停車的車禍，「這樣的造謠已經違犯傳染病防治法、特別條例、刑法，檢警調應該立即從嚴法辦這位社會的亂源！」

▼李來希痛批與美國交換口罩合作，還說台灣有人「排口罩被輾斃」。（圖／翻攝自李來希臉書）

雙方在臉書上互槓，不斷互相發文指責，刑事局也介入這起案件。刑事局晚間回應，目前案件交由刑事局偵三大隊第一隊處理，已經致電李來希，釐清原因與動機。

刑事局回應，該起案件是因為女子閃避違停車輛，導致車禍死亡，並非李來希貼文所說的內容，李來希的貼文「顯有故意混淆視聽之嫌」。為了避免案件影響政府推動的防疫工作，會依照規定製作通知書，通知李來希到案說明。

刑事局說明，為了避免網路上的不實資訊影響防疫工作，局處會盡速查辦不實案件，若確定為假消息，會盡速查辦、嚴正執法，依據所涉及的案件情節，依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條的「散播不實訊息罪」，或是《社會秩序維護法》第63條第五款偵辦。

隨後，刑事局找上李來希。但李來希則當面拒絕傳喚，回應警方「先聲請法院通知再來」。

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▼李來希拒絕接受傳喚，要求警方「先聲請法院傳喚通知」。（圖／翻攝李來希臉書）