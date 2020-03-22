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沒「性趣」讓女友急死了！嗆男大生：不開機就分手　3關鍵搶救房事大作戰

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▲性愛,愛愛,情侶,夫妻,甜蜜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄市一名男大生與女友交往多個月遲遲沒有開機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許宥孺／高雄報導


高雄市一名21歲的男大生與女友交往多個月，但對於床事卻是「性趣缺缺」遲遲沒有開機，女友忍不住向他放話：「不開機就分手」，在種種壓力下，男大生只好泌尿科醫師求助，經檢測判斷，這名男大生長期運動量不足加上患有三高以及睪固酮低下問題，所幸經過補充男性賀爾蒙以及減重後，終於和女友享受魚水之歡。

收治病例的義大大昌醫院泌尿科醫師王起杰表示，這名男大生由女友陪同就診，女友抱怨，男友無法滿足自己的性需求，交往好幾個月了，兩人從沒有過性生活。男友則是表示：「就是真的沒性慾」。

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▲收治本病例的醫師為義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰 。（圖／醫院提供）

▲義大大昌醫院男性醫學中心主任王起杰 。（圖／義大醫院提供）

王起杰醫師判斷，男大生身形看起來較肥胖，BMI初算約35，正常值應為18至24才是正常值，經安排抽血檢查後，發現男大生有高血糖、高血脂、高血壓問題，血中睪固酮濃度僅100多ng/dI，正常值應為400ng/dI，明顯為賀爾蒙低下症。

王起杰解釋，男性賀爾蒙越高性慾越強，正常情況下，男生性過40歲後，賀爾蒙才會逐漸下降，不過，「肥胖、運動不足、三高、常熬夜、飲食不當或常處於高度壓力的患者，可能會讓賀爾蒙提早衰退。」

王起杰表示，要解決男大生現況，就得先排除運動不足、肥高以及三高問題。飲食部分鼓勵多吃貝類海鮮以及山藥、韭菜、牛蒡等食物，搭配降血脂藥物以及補充賀爾蒙，療程約3至4個月就可改善。治療期間，男大生也漸漸對性生活有感覺，療程不到4個月就成功「開機」了。

王起杰提醒，攝護腺癌症患者、乳癌患者不能補充賀爾蒙，因為會讓細胞惡化，轉移速度加快。

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高雄市義大大昌醫院王起杰泌尿科

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