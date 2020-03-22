高雄逾3000人居家檢疫！2個月裁罰數曝光...這款行為最多人挨罰

▲高雄市衛生局針對疫情相關舉發裁處件數統計。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎疫情持續延燒，陸續爆出民眾違反疫情規定，應居家隔離、檢疫卻違規趴趴走，據高雄市衛生局統計，高雄市已累積了超過3000例居家檢疫個案，關於疫情相關舉發裁處件數至今共有58件，至今尚未開出百萬元罰單。

截至21日下午4點，高雄市衛生局統計新冠肺炎進行舉發裁處件數共有58件，包括確診個案1件、居家隔離3件、居家檢疫44件、散波疫情謠言9件以及其他1件，共5項舉發裁處類別，分別依照傳染病防治法相關法條進行裁罰3千至300萬不等罰鍰。

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確診個案1件、居家隔離3件、居家檢疫44件、散波疫情謠言9件以及其他1件，共5項舉發裁處類別，分別依照傳染病防治法相關法條進行裁罰3千至300萬不等罰鍰。

▲一名台商回到高雄到處趴趴走，沒戴口罩跑去「金巴黎舞廳」尋歡。（圖／翻攝Google Maps）

新冠肺炎疫情嚴峻，回顧過去高雄市衛生局針對違反疫情相關規定做出開罰案例，包括到金巴黎舞廳消費的確診台商，因未確實告知旅遊史及活動史，被重罰30萬元。

▲女子上海返台未遵守檢疫規定，衛生局到家門口前堵人。（圖／記者許宥孺翻攝）

違法居家檢疫部分，上海女子搭機返台，卻自行搭乘高鐵南下高雄，並請先生載她回家，遭到旅客檢舉；還有一名黃姓台商怕傳染家人，自己躲在騎樓車內當隔離，不過這名台商卻沒有遵守檢疫規定戴口罩，甚至還到車外抽菸、小便，遭到鄰居檢舉。

▲一名洪姓女網友表示自己在武漢封城之後，偷渡回台灣，引爆網友眾怒 。（圖／翻攝社團臉書）

散播疫情謠言部分，一名洪姓女子在臉書社團po文表示自己受困在武漢封城無法回到台灣，是透過一名馮姓男子以15萬元的費用「偷渡」回到台灣，警方調查後，發現原來是假帳號。

▲高雄一名男子自稱大學教授，進到醫院不願配合戴口罩還推醫護人員。（圖／記者許宥孺翻攝）

至於「其他」部分，一名張姓男子自稱大學教授，到醫院復健卻堅持不願配合醫療院所防疫措施，無視指揮中心公告規定，遭衛生局處新台幣1萬元以上1.5萬元以下罰鍰。

潘炤穎表示，高雄市已累積了超過3000例居家檢疫個案，統計違規件數共58件，至於裁罰金額還需要依照當事人意見陳述，並視情節量處，尚無確定開罰總額，不過至今高雄市還沒有開出百萬元罰單。

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