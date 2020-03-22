吃台灣醫療豆腐？義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來！」　網：再不鎖國啊

▲有些外國人會飛來台灣躲疫情。（示意圖／pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

台灣醫療與防疫成效全球有目共睹，就連遠在義大利的居民都要飛來避難。一名網友發現，有位義大利YouTuber拍片紀錄飛來台灣的心得，還說「趕在台灣關門前從柬埔寨直飛進來」，因為聽說台灣的醫療評價不錯，讓網友質疑「連外國人都來吃台灣的醫療豆腐？」

原PO在PTT表示，從影片中來看，這名義大利YouTuber飛來台灣後就大咧咧走在路上，連基本的口罩都沒配戴，理由竟是因為要拍攝影片，「請問病毒是會他X管你有沒有拍片需求嗎？你想拍片其他人就該死 ，活該倒楣要陪著你暴露在高風險下？」

請繼續往下閱讀...

▲義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）



令原PO不滿的還有一點，對方看在我國醫療表現優異就飛來台灣，但醫療再怎麼強，資源仍很有限，「台灣就這麼小，負壓病床有幾個？」再加上長年旅居海外，疫情爆發後才回台灣治療，還有硬要省旅費出國旅遊的人，醫療資源已經被大量消耗，甚至是浪費，如果現在還得多收來台灣躲疫情的外國人，「醫療資源不就崩塌了？」

他認為，即使外國旅客身體健康沒染病，但這時候飛來台灣，就必須消耗機場檢疫、防疫旅館、防疫專車等資源，「若是為了自己國人也就算了，連歪果人（外國人）也想來吃台灣豆腐，讓我看了就很倒彈（台語）。」

網友回應，「再說不鎖國啊，等著台灣變義大利」、「他不就趕在關門前進來的，後面很難進來了，又不能趕走他們」、「現在免簽還多開一個月趴趴走呢 ，外交部蒸棒」、「不意外吧，算義大利人裡比較聰明的。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以