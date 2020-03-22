居家檢疫男深夜搭白牌車上酒店　打開包廂秒彈開：他沒戴口罩

▲苗栗一名男子在居家檢疫期還叫白牌車上酒店，遭到衛生局開罰。（示意圖，與本新聞無關／高雄市警局提供）

記者陳凱力／苗栗報導

新冠肺炎疫情持續緊張，但還是有少數民眾無懼疫情，違反居家檢疫規定趴趴走，苗栗縣政府衛生局近日共開出5張罰單，累積開罰34萬元，其中一名在居家檢疫期搭白牌車上KTV酒店的男子，則因情節重大遭罰30萬元，餘下4件各罰1萬元。

根據2月25日公布施行的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」違反居家檢疫罰鍰從1萬至15萬元提高到10萬至100萬元罰款，違反居家隔離罰款從6萬到30萬元，提高到20萬至100萬元，不過，還是有民眾不信邪，硬是趴趴走，苗栗縣府近日就針對這些違規開出5張罰單。

一名20多歲男子在居家檢疫期間，居然深夜搭白牌車到鄰近鄉鎮市KTV酒店與朋友飲酒歡唱，警方盤查時更發現他根本沒戴口罩，由於代步交通工具及出入場所都屬密閉空間，衛生局認為情節嚴重，依法裁罰30萬元。

另外4件違規分別是戴口罩出門買咖啡、田裡載人或載家人到學校，情節相對輕微，因此縣府僅對期開罰1萬元。

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