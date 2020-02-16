獨／「我成功散播病毒！」武漢封城台女自爆花15萬偷渡回台　高市衛生局怒查

記者吳奕靖／高雄報導

這真的很誇張！一名洪姓女子在臉書社團po文表示自己受困在武漢封城無法回到台灣，結果透過一名馮姓男子以15萬元的費用「偷渡」回到台灣，所以發了「感謝文」，不過這篇文章立刻造成網友眾怒，質疑是否有居家隔離，甚至還要她不要害人，高雄市衛生局已經注意到這篇貼文，同時請警方介入調查，不管屬不屬實，都會追究相關刑責。

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▲一名洪姓女網友表示自己在武漢封城之後，偷渡回台灣，引爆網友眾怒 。（圖／翻攝社團臉書）

一名洪姓女子在臉書社團15日發文表示，自己半年前跑去武漢找工作，結果被封城困住幾天無法回到台灣，結果看到一名馮姓男子的廣告，所以她花了15萬元透過馮姓男子的「私人管道」偷渡，洪姓女子說：「這次真的嚇到了，也答應馮姓男子從此不再去武漢工作，如果今天沒有馮姓男子，我可能就回不來了，馮姓男子真的是我的再生父母，讓我不用困在那裡，可以回到台灣，因此我花這些錢願意幫他宣傳，他真的是很厲害的人，希望困在那裡的台商能在他的協助下偷渡回到台灣，找他的人還可以加賴」。

▲一名洪姓女網友表示自己在武漢封城之後，偷渡回台灣，引爆網友眾怒 。（圖／翻攝社團臉書）

這篇文章一貼出來，立刻引爆網友怒火，網友留言「你回台了就要去醫院檢查，還有隔離」、還有人質疑「為何製造恐慌」，「利用災難詐騙實在很糟糕」。同時這名洪姓女子在自己的臉書也寫下「我成功散播病毒」，種種言論讓網友恐慌，而《ETtoday新聞雲》記者接獲消息之後，也立刻向高雄市衛生局通報，衛生局表示已經有掌握這起案件，同時移請警方偵辦中，會依照相關法規進行追究。

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