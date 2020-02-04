開罰全台首例！男不戴口罩進醫院　高雄衛生局：最高可罰1.5萬

▲高雄市一名男子自稱大學教授，進醫院不願配合戴口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

武漢肺炎持續延燒，中央流行疫情指揮中心上月27日要求民眾進出醫療院所，需全程配戴口罩，不過高雄市一名張姓男子日前2度到到高雄活力得脊椎外科醫院復健，但都不願配合醫療院所防疫措施，還嗆名自己是某國立大學教授，氣得院長將影片PO上網。事情曝光後，高雄市衛生局介入調查，將依《傳染病防治法》對張姓男子開罰，最重可罰1.5萬元，成為全台未戴口罩遭開罰首例。

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▲活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬。（圖／記者洪正達攝）

院長楊椒喬表示，張姓男子在上月31日到院時，醫院當時有提供免費口罩，但他不願意戴，不過現在院內口罩短缺，3日請張姓男子花5元買口罩，「他不但不戴口罩，甚至要免費送他，也都不戴，後來還到樓上羞辱工作人員，說我們醫院就是『死要錢』、『連五塊錢都要拿』等言語」，楊椒喬痛批這名男子的行為：「完全踐踏醫療專業人員的尊嚴。」並將影片PO上網。

▲男子於診間復健一樣沒戴口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺攝）

對此，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，男子不願配合戴口罩、酒精消毒、量體溫，等於是無視指揮中心公告民眾應遵守相關的防疫措施，依據《傳染病防治法》第37條，張姓男子的行為可以處新台幣1萬元以上1.5萬元以下罰鍰。

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