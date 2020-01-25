快訊／武漢肺炎首罰！確診台商跑高雄市舞廳　未配合調查衛生局開罰30萬

記者吳奕靖／高雄報導

中央流行疫情指揮中心24日公布第2例武漢肺炎境外移入確診個案。這名台商回到高雄之後，還到處趴趴走，甚至還前往一家舞廳，現在高雄市政府衛生局將開罰30萬元。

▲一名從大陸返台確診罹患武漢肺炎的台商，將被開罰30萬，曾經前往的酒店正在進行消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

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高雄市衛生單位疫調發現，該名個案入境前即有發燒及上呼吸道等症狀，並在大陸就醫服藥。1月21日入境時，個案因服藥退燒未被機場發燒篩檢站攔檢，也未主動向檢疫人員告知有症狀及武漢活動史，就搭乘捷運返回住家。期間個案二度就醫，甚至前往人潮聚集地點且未配戴口罩，也就是22日下午1前往金巴黎舞廳未戴口罩，經衛生局安排隔離就醫後，仍未如實配合疫調且未詳實告知防疫人員活動史、密切接觸者及同住接觸者人數。

▲一名從大陸返台確診罹患武漢肺炎的台商，將被開罰30萬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

現在高雄市衛生局認為這起個案行為恐造成防疫漏洞，致使病毒入侵社區危害市民生命健康，高雄市政府衛生局將依違反傳染病防治法第43條，重罰個案新臺幣30萬元罰鍰。



衛生局呼籲，民眾自大陸地區返國，應配合相關檢疫措施，如有症狀主動通報機場檢疫人員。返國14日內務必落實自主健康管理，勿出入人潮擁擠場所，也勿搭乘大眾運輸交通工具。期間如有出現發燒、呼吸道症狀時，請撥打疾管署防疫專線1922或衛生局防疫專線7230250，依指示配戴口罩，衛生機關將協助後送就醫診療。就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚以及時診斷通報。

▲一名從大陸返台確診罹患武漢肺炎的台商，將被開罰30萬，曾經前往的酒店正在進行消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名從大陸返台確診罹患武漢肺炎的台商，將被開罰30萬，曾經前往的酒店正在進行消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

