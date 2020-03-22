BMW男醉駕載嫩妻+2幼子　自撞電桿車全毀...4人險進鐵棺材

▲賴姓男子酒駕自撞電桿及騎樓梁柱。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區22日凌晨發生一起酒駕自撞車禍，賴姓男子駕駛BMW轎車載著妻子與2名幼子，參加親友聚會，返家時行經新平路二段與宜欣4街口，轉彎失控撞上路邊電線桿及騎樓樑柱，救護人員獲報趕赴現場，將賴男送醫救治，幸僅頭部輕微腦震盪，無性命之虞，妻小則均無受傷；但賴男經酒測有酒精反應，待出院後警方將依公共危險罪移送法辦。

警方調查，22日凌晨2時48分許，賴姓男子（32歲）駕駛自小客載著潘姓妻子（27歲）及分別4歲與2歲的兒子，行經太平區新平路二段與宜欣4街口時，不慎轉彎失控撞及路旁電線桿及騎樓梁柱，波及1輛機車及2輛腳踏車，未傷及他人。

▲▼ 賴男酒駕載著妻小不慎自撞，賴男經送醫無性命之虞，妻小均無受傷。

消防人員獲報後趕赴現場，將受傷的賴男送往中國醫藥大學就醫，有頭部輕微腦震盪及身體輕微挫傷，目前無生命危險，而妻小均無受傷。經警方抽血檢驗，賴男酒測值約1.2MG/L，據悉，妻子表示，是在親友聚會中喝多了才會發生意外。

警方表示，賴男目前仍在醫院接受治療，待出院後將依公共危險罪移送法辦；而同在車內的妻子，駕駛酒駕，同車人只要年滿20歲，依交通管理處罰條例的「連坐法」最高將開罰3000元。警方呼籲，民眾勿酒後駕車，損人不利己，警方將持續不間斷取締酒後駕車勤務，落實酒駕零容忍的決心。

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