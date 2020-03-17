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社會 社會焦點 保障人權

台中2兄弟「加起來3歲」偷溜出門逛大街　超商店員看傻：這誰家的小孩？

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▲附近的超商店員發現2名走失的男童，遂請警方協助。（圖／翻攝臉書）

▲附近的超商店員發現2名走失的男童，遂請警方協助，也PO上網請民眾協尋。（圖／翻攝臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區17日上午一名2歲半的陳姓男童，趁著上大夜班的爸爸睡覺、媽媽出門上班時，偷偷帶著一歲半的弟弟前往住處附近遊晃，經附近的超商店員發現後，因無大人在場，認為2名男童應是走失了，遂請警方協助；警方獲報趕到現場將其抱回派出所，隨後前往男童家中探訪，恰巧在過程中遇到急尋孫子的男童爺爺，讓2名男童這場「奇幻冒險」圓滿結束。

警方表示，17日上午7時40分許接獲某超商店員指稱，中山路三段附近，店外有2名小男童在外遊蕩，且沒有大人陪同疑似走失，請求警方協助。而該超商店員也將男童走失資訊PO上臉書社團「我是太平人」，註明「有人知道是誰家的小孩嗎？走丟了」，請網友協尋。

新平派出所警員陳冠瑩、鄧仁樺接獲報案後到場處理，但因男童年紀太小無法說明身分及住處，只好先將他們抱回派出所安置，再派員到附近查訪。而在警員四處查訪時，恰巧碰到2名男童的爺爺，經了解，爺爺剛好到兒子家中要探視孫子，豈知到了家中卻沒看見人，急得出門尋找。

▲員警將2名男童抱回派出所。（圖／警方提供）

▲員警將2名男童抱回派出所。（圖／警方提供）

警方將手機中的男童照片給爺爺查看，確認是其孫子後，他才鬆了一口氣，與兒子一起到派出所將2名好奇寶寶領回。警向家屬詢問得知，2名男童的爸爸因上夜班，所以當時正在補眠，而從事服務業的母親已出門工作，才意外讓這對小兄弟給偷跑出門。

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