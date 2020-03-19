醉漢載2酒女上摩鐵半路被攔截！警亮槍「壞了好事」　4男爆氣攻擊全上銬

▲醉男開車載酒店小姐要去摩鐵續攤，違規逆向遭警察盯上攔查。（圖／民眾提供）

李忠憲／台中報導

莊姓男子與友飲酒作樂後決定「續攤」，他開車載男性友人與2名酒店小姐準備去汽車旅館「黑皮」，卻因逆向又未繫安全帶遭巡邏警員盯上。莊男沒得黑皮，打算倒車逃離，員警機警跟隨控制，並呼叫快打支援，將莊等4男依妨害公務、公共危險罪嫌送辦。酒店小姐雖趁隙逃跑，但酒駕連坐部分也將追究開罰。

第四警分局大墩派出所警員陳柏叡今天凌晨4點多騎機車執行巡邏時，行經南屯區向學路、大川路口某汽車旅館前，發現一輛黑色廂型車竟逆向行駛、駕駛座窗戶未關且開車男子未繫安全帶，上前攔查發現車上另有1名男子與2名酒店小姐。

「你有喝酒喔！打P檔下車！」豈知該車38歲駕駛莊姓男子竟拒絕攔查，準備倒車離開，陳員立刻迅速跟著車輛移動，喝令「你是要衝撞警察，我要開槍喔！」，身上有濃濃酒味的莊男見無法離開，才往前再將車停下。

▲▼男子倒車想逃，警員迅速跟隨喝令要開槍才停下，其友人上前踹倒警用機車並嗆聲。（圖／民眾提供）

搭另一輛車的莊男2名友人見狀，立刻往現場移動，28歲劉姓男子先踹倒警用機車嗆「現在是怎樣？」，另37歲王姓與車上的32歲李姓男子則對警方大罵髒話。陳員立刻呼叫支援，四分局立刻出動快打到場，將劉、王、李3男壓制上銬帶回派出所。

▲▼警方出動快打，將酒駕與辱罵員警男子全都壓制上銬帶回。（圖／民眾提供）

據了解，莊男當時開著車載友人與酒店小姐，準備去汽車旅館「續攤」，卻因違規遇上警察。莊男酒測也十分不配合，最後測出酒精濃度超標，也遭警方帶回。另車上2名酒店小姐，則趁隙偷跑離開。

逮捕過程中，陳員因莊男駕車拒絕攔查及攔查後發生拉扯，造成右手虎口挫傷，另逮捕過程也造成警員黃冠菖左手掌、食指及無名指擦傷，經送醫包紮後無大礙。

▲第四分局長吳耀南慰問受傷警員。（圖／民眾提供）

四分局表示，4男警詢後依公共危險、妨害公務等罪嫌送辦，另酒店小姐搭乘酒駕者車輛，依法必須開罰，警方仍將依法追查，決不縱容。

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