90歲嬤踽行回大兒家　女警安撫止淚完成心願

▲90多歲的吳姓阿嬤，日前拄著行動輔助器在東山路上沿途請人幫忙攔車，有好心民眾擔心吳嬤安危，遂陪同她向警方求助 。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區大坑風景區一名90多歲的吳姓阿嬤，日前拄著行動輔助器在東山路上沿途請人幫忙攔車，不知意欲何處，有好心民眾擔心吳嬤安危，遂陪同她向警方求助；警方詢問過程中，吳嬤不願說明甚至一度哽咽，經女警溫柔安撫，才知道她要去大兒子家探視，但怕被家屬知道麻煩警察，所以不敢多說。最後警成功將吳嬤送至兒子家，吳嬤終於綻放笑容，滿足天倫之樂。

15日上午一名年約30多歲的男子帶著吳姓阿嬤走進台中市第五警分局東山派出所，稱他在東山路上騎腳踏車時，看見吳嬤獨自拄著行動輔助器，沿路請人幫忙攔車，但不知道她要去哪，因擔心吳嬤安危，便陪她到所內請警方幫助。

東山派出所副所長徐聖傑與警員吳鳳紋向吳嬤詢問要前往何處，她起初支支吾吾不願意說明、甚至有些哽咽，經吳文鳳安撫，徐聖傑告知吳嬤「只要說出大概位置就好，我們送妳回家，但不會跟妳進家門，讓阿嬤從巷子走進去」，吳阿嬤這才娓娓道來。

▲警方詢問過程中，吳嬤不願說明甚至一度哽咽。

原來90多歲的吳嬤住在位於東山路清水巷內的小兒子家，一早想前往住在東山路另一頭的大兒子家中探視，由於中途有約10多分鐘的車程，她便想攔車請人幫忙，幸好該名腳踏車騎士看見吳嬤孤立無援，好心伸援。不過因為擔心若讓家人知道又麻煩警察會惹兒子不開心，所以一開始不願多說。

警方知悉後主動幫助吳嬤，要將她載至大兒子家。返家路上，可愛的吳嬤除不斷向警員道謝，也因羞怯落淚；吳鳳紋則向她輕聲安慰「能幫上忙是我們的福氣跟緣分」，吳嬤才破涕為笑。抵達大兒子住處巷口後，警方向鄰里確認位置無誤後，讓吳嬤自行下車，隨後站在遠處確認吳嬤安全走進家門才安心返回派出所，完成一樁助人美事。

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