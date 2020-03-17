紅臉男拒酒測想落跑！警拔槍嚇阻開罰36萬　目擊民眾大聲叫好

▲藍姓駕駛見警方攔查企圖逃逸，警見狀拔槍嚇阻，車上3人遂下車受檢，藍男坦承喝酒。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

大白天就酒駕！台中市北區15日上午一輛白色轎車從公園路某停車場離開時，巡邏員警瞥見藍姓駕駛滿臉通紅，疑似酒駕，便拍打車窗請車內3人下車，豈料藍男非但不甩警方還企圖逃逸，警見狀隨即拔槍嚇阻，車上3人才乖乖下車受檢。藍男向警方坦承喝酒但拒絕酒測，經查，這是藍5年內第2次拒測，警當開依法開出36萬元的高額罰單，果斷的行為，讓圍觀的民眾大聲叫好。

台中市第二警分局文正派出所警員林孝哲、顏誠佑，於15日上午9時許巡邏經過公園路段時，看見一輛白色轎車開出停車場後，竟停在機車道上阻礙交通，遂鳴笛示意攔查，惟該車藍姓駕駛聽聞警笛後仍違規停在機車道，林從擋風玻璃瞥見藍男滿臉通紅，疑似酒駕，隨即拍敲車窗示意下車，但藍男完全置之不理，還企圖逃逸。

林、顏2員唯恐該車衝撞亂竄會波及無辜民眾，當機立斷拔槍嚇阻並大聲喝斥，命車上人員下車受檢，3人這才識相的高舉雙手趕緊下車。經警盤查，藍男坦承開車前有喝酒，並於警方告知權利義務後選擇拒測，而藍男是5年內第2次拒測，警當場依法開出36萬元的交通違規罰款，且告誡藍男勿存僥倖再犯。

▲有熱心民眾特地撥打1999專線表揚林孝哲的英勇事蹟，認為林的表現是難能可貴。

警方的強勢作為，讓現場旁觀的民眾大聲叫好，更有熱心民眾特地撥打1999專線表揚林孝哲的英勇事蹟，認為林的表現是「難能可貴」，而林知道有民眾如此鼓勵也大受鼓舞，覺得自己所為是件有意義的事。

第二警分局表示，酒駕新制已於2019年7月1日起實施，相關處罰均已大幅提高，也增加同車乘客連坐處罰之規定；為杜絕酒駕情事，警察守護民眾全年無休，絕不因防疫期間而稍加鬆懈，將持續針對轄內易酒駕場所、路段加強攔查。警方呼籲，民眾如有飲酒，務必搭乘計程車或使用代駕服務，不僅盡興又能安全回家！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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