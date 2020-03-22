中市警衝2夜店臨檢...衛生、民政陪同　檢查有無居家檢疫違規者

▲台中市第六警分局分局長盧廷彰親自率隊，與衛生局、民政局等單位人員於21日深夜，前往轄區ALTA及MUSE等夜店展開聯合稽查。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，海外國人陸續返台，台中市第六警分局為防處應居家檢疫者未遵守規定，擅自外出流連大型娛樂場所，引發群聚感染形成防疫壓力，由第六分局分局長盧廷彰親自率隊，與衛生局、民政局等單位人員於21日深夜，前往轄區ALTA及MUSE等夜店展開聯合稽查，所幸經查未發現有違規者。警方表示，將持續針對防疫及治安熱點加強臨檢，不讓應居家檢疫者有外出趴趴走的機會。

台中市第六警分局分局長盧廷彰、西屯區區長陳寶雲，21日深夜率員與衛生局及民政局等單位，前往轄區ALTA及MUSE等夜店展開聯合稽查，由員警透過「M-POLICE」系統向酒客進行身分查證，查詢是否有應居家檢疫的民眾擅離住居所情事。第六警分局出動32名警力，穿戴口罩、手套等防疫護具，進入夜店前，市政派出所長謝俊雄下令全員噴擦酒精方可入店盤查，經查未發現有違規者。

▲▼員警透過「M-POLICE」系統向酒客進行身分查證，經查未發現有違規者。

陳寶雲表示，因新冠肺炎疫情大爆發，境外移入的人數多，區公所每天都會透過民政系統去追蹤關懷，也聯合警政系統使用手機定位追查，若發現有異常者，都會馬上進行稽查。此外，也擔心他們會利用夜晚偷跑出門，因此今晚聯合警政、衛生局及民政局等單位展開稽查。

警方呼籲，目前正在居家隔離（檢疫）民眾，應確實遵守政府規定，不要趴趴走，以免遭到重罰，最重可開罰100萬元，也請業者要加強防疫措施，提供安全的消費場所。警察局也會持續配合衛生及民政單位加強防止居家隔離（檢疫）對象擅離住居所情事，以期提供市民一個安全的生活環境。

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