　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投國中生「美工刀刺死同學」送收容　父抱頭痛哭母鞠躬向被害家屬道歉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲劉姓學生的父親得知兒子遭南投少年法庭裁定收容，難過地蹲下抱頭痛哭。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣水里鄉20日下午，發生李姓國中生遭劉姓同學持美工刀劃中頸動脈，導致失血過多致死命案。涉嫌行兇的劉姓同學被依過失致死罪嫌偵辦，21日下午遭南投少年法庭裁定收容。劉姓學生的母親在南投地院外向媒體哽咽表示，「非常對不起李姓學生及其家屬，會找時間去靈堂前道歉」，並90度鞠躬向李姓學生家屬致歉，而劉父則蹲在地上抱頭痛哭，深感震驚及懊悔。

涉案的劉姓學生供稱，李姓同學嘲笑他的名字，諧音像男性生殖器官，他一時氣憤拿出美工刀嚇唬對方，沒想到不小心丟出去意外釀成大禍。警方訊後依過失致死罪嫌移送少年法庭審理，法官裁定收容。

劉姓學生的父親得知審理結果後，難過地蹲下抱頭痛哭，表示「我們真的很對不起李姓少年」；劉母及親友則90度鞠躬向李姓學生家屬道歉，哽咽表示，無論怎麼樣已是事實，對對方家庭已造成傷害，因劉姓學生已被收容，將會代替他前往靈堂前致意。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲劉姓學生的母親鞠躬向被害者家屬道歉，表示會到靈堂前致意。

至於為何不小心丟出的美工刀會刺到頸動脈，導致李姓學生大量失血致死，檢警也頗感訝異。初驗尚未確認死因，李姓學生的遺體暫時移往南投殯儀館安置，23日南投地檢署將安排法醫解剖複驗。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

台中某社區出現確診管委會公告提醒　居民恐慌！攤商氣炸憂「影響生意」

台中某社區傳確診　網友肉搜指「這家店」肇禍：你出國全民買單

台中某商圈店家確診發文澄清引網怒　負責人再發說明文道歉

ET快訊
14歲女Coser摩鐵拍泡泡浴　果汁喝完…醒來在地下街
「放走數十萬人離開武漢」禍害世界　華春瑩怒嗆蓬佩奧：別再說謊
快訊／花蓮2小學生石厝溝戲水　1人不幸溺斃
一張圖快速看！台灣再添18例　5人國外玩返台確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南素食店誤以為被網友出征「撒紙錢」　調查後逆轉！是木紋紙啦！

南投國中生「美工刀刺死同學」送收容　父抱頭痛哭母鞠躬向被害家屬道歉

警抓「推筒子」賭場扣27萬元　賭客要錢不要命！通通沒戴口罩

快訊／花蓮石厝溝溺水意外！10歲童相約戲水溺斃　同伴目睹嚇傻

拖吊車「越級打怪」槓上大貨車…秒翹孤輪！隊友蜈蚣式神救援　網：絕世武功

跟天公借膽！白髮男吃便當混進廟宇縱火　網PO照片籲協尋罵：太歲頭上動土

警搗破富二代德撲賭場　逮SBL台啤球星成力煥…他認了：懲處無條件接受

不捨家人幫還債　女上網借錢竟遭詐團騙帳戶成幫兇險定罪

驚悚！新台五路小巴士車左轉彎　當場輾死斑馬線行人

人妻想斷開不倫戀...小王竟恐嚇「把電話放到壞群」：很喜歡不同的小鳥？

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

鄧紫棋王俊凱《Fly Away》首次同台炸翻！　蕭敬騰x謝霆鋒伴奏根本神仙組合

陳時中再撂台語勸人「相讓就有剩」　超貼切形容掀網瘋傳：部長話要聽！

台南素食店誤以為被網友出征「撒紙錢」　調查後逆轉！是木紋紙啦！

南投國中生「美工刀刺死同學」送收容　父抱頭痛哭母鞠躬向被害家屬道歉

警抓「推筒子」賭場扣27萬元　賭客要錢不要命！通通沒戴口罩

快訊／花蓮石厝溝溺水意外！10歲童相約戲水溺斃　同伴目睹嚇傻

拖吊車「越級打怪」槓上大貨車…秒翹孤輪！隊友蜈蚣式神救援　網：絕世武功

跟天公借膽！白髮男吃便當混進廟宇縱火　網PO照片籲協尋罵：太歲頭上動土

警搗破富二代德撲賭場　逮SBL台啤球星成力煥…他認了：懲處無條件接受

不捨家人幫還債　女上網借錢竟遭詐團騙帳戶成幫兇險定罪

驚悚！新台五路小巴士車左轉彎　當場輾死斑馬線行人

人妻想斷開不倫戀...小王竟恐嚇「把電話放到壞群」：很喜歡不同的小鳥？

中職／李振昌被強襲球擊中　未傷及骨頭

柯基寶寶染紅毛仰躺「血泊」　近看網笑瘋：演技100分

又欺負哥哥！歐告聽到「誰壞壞」撇頭不認：哼，才不是我

女子喉嚨卡卡超痛苦！「壓力」導致病患大增…醫曝肺炎疫情影響

台南素食店誤以為被網友出征「撒紙錢」　調查後逆轉！是木紋紙啦！

開始收冬衣！週末高溫飆31度　未來一週僅「這兩天偏涼」

劉香慈30分鐘順產「打開驚喜包」！親手剪二寶臍帶：是弟弟

中職／洋將未有離台消息　丘昌榮較擔心改為單一球季

海空航運受阻　「義新歐」載11個萬口罩＋766套防護服前往馬德里

「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

「姐啊！妳在現場都不幫我」　死者託夢訴苦她內疚報警

小巴士轉彎疑未注意路口

快訊／兒童樂園驚見男陳屍　現場找到遺書

國中生剛嗆5個字…下秒頸動脈被刺破亡

三峽棄屍男前妻　2年前穿內衣國道跳車

導師衝進來叫台南高三生回家「檢」疫　

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

網傳9百人確診肺炎　警追查1網友查辦

癡情女遭開3槍成腐屍　父怒：我一定把他幹掉

更多熱門

相關新聞

國中生剛嗆5個字…下秒頸動脈被刺破亡

國中生剛嗆5個字…下秒頸動脈被刺破亡

南投水里鄉一名劉姓國中生與李姓同學買飲料時，不滿對方嘲笑他的綽號，進而掏出美工刀攻擊，導致李頸部受傷身亡。警方獲報後，立刻機劉姓國中生帶回警局偵訊，詳細案情還有待調查釐清。

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

即／村民人牆抗議！縣府下令停辦伊甸電音趴

即／村民人牆抗議！縣府下令停辦伊甸電音趴

中寮鄉3村4條道路破損縣長決翻新

中寮鄉3村4條道路破損縣長決翻新

南投縣府規劃異地辦公、檢疫旅館

南投縣府規劃異地辦公、檢疫旅館

關鍵字：

南投水里美工刀

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

超正校花穿透視裝「沒穿內褲」…結果月經來了！

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

雷／《梨泰院》朴敘俊異常舉動網氣瘋

「姐啊！妳在現場都不幫我」　死者託夢訴苦她內疚報警

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面