南投國中生「美工刀刺死同學」送收容　父抱頭痛哭母鞠躬向被害家屬道歉

▲劉姓學生的父親得知兒子遭南投少年法庭裁定收容，難過地蹲下抱頭痛哭。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣水里鄉20日下午，發生李姓國中生遭劉姓同學持美工刀劃中頸動脈，導致失血過多致死命案。涉嫌行兇的劉姓同學被依過失致死罪嫌偵辦，21日下午遭南投少年法庭裁定收容。劉姓學生的母親在南投地院外向媒體哽咽表示，「非常對不起李姓學生及其家屬，會找時間去靈堂前道歉」，並90度鞠躬向李姓學生家屬致歉，而劉父則蹲在地上抱頭痛哭，深感震驚及懊悔。

涉案的劉姓學生供稱，李姓同學嘲笑他的名字，諧音像男性生殖器官，他一時氣憤拿出美工刀嚇唬對方，沒想到不小心丟出去意外釀成大禍。警方訊後依過失致死罪嫌移送少年法庭審理，法官裁定收容。

劉姓學生的父親得知審理結果後，難過地蹲下抱頭痛哭，表示「我們真的很對不起李姓少年」；劉母及親友則90度鞠躬向李姓學生家屬道歉，哽咽表示，無論怎麼樣已是事實，對對方家庭已造成傷害，因劉姓學生已被收容，將會代替他前往靈堂前致意。

▲劉姓學生的母親鞠躬向被害者家屬道歉，表示會到靈堂前致意。

至於為何不小心丟出的美工刀會刺到頸動脈，導致李姓學生大量失血致死，檢警也頗感訝異。初驗尚未確認死因，李姓學生的遺體暫時移往南投殯儀館安置，23日南投地檢署將安排法醫解剖複驗。

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