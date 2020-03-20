基隆男2度酒駕！法官一見走心「860字神勸」：走不進的監獄世界就不要硬擠了

▲基隆男2度酒駕，苦心法官祭出860字長文狂勸。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名李姓男子2017年曾因酒駕遭判刑2月，最後易科罰金6萬元了事，孰料，他卻沒有記取教訓，1月底喝了威士忌之後，又再度上路被抓包。法官施添寶見狀，除了將他判刑3月，得易科罰金9萬元，再祭出「860字苦勸」，要李男「走不進的監獄世界就不要硬擠了」！

判決指出，李男2017年曾因酒駕被判刑2月確定，2017年10月12日執行6萬元易科罰金完畢。沒想到李男1月28日凌晨2時許在基隆市仁愛區一間卡拉OK店內引用威士忌後，竟又無照酒駕上路，途經基隆市信義區培德路、孝東路口時，因為車牌為註銷車輛被警方攔檢，當場被測得酒精濃度0.59毫克。

法官見他在警詢、偵訊時都坦承酒駕，又是累犯，決定判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，更祭出860字長文苦勸，內容包括，喝酒前應該先思考自己有沒有能量承擔後果，酒駕的代價是行政罰、罰鍰，另外有期徒刑、併科罰金也不少，若是因此惹上民事糾紛「豈不是虧大了」。

法官指出，若真的要喝酒，請喝更高價格的好酒，之後再坐計程車或請沒有喝酒的友人送自己回家，賺錢是不容易、辛苦的，留給自己好好用，不必酒駕受罰努力繳錢給國庫，實在划不來，「自己要會加減乘除算一算，不要心存僥倖自己害自己」，否則自作自受、自食惡果，非但置用路大眾及自己之生命、身體及財產於潛在危險境地，還有可能拖累關心自己的親朋好友額外付出不必的愛心錢，造成自己犯錯別人幫忙買單，又會被關心自己的人碎碎唸提醒，自己才知道後悔，「豈不是虧更大了」！

法官更提醒，不要結交酒肉朋友，若是有人願意替自己繳罰金又不用還的，這種朋友似可以永續結交，否則，現在自己蒙難，以前結交喝酒朋友全失蹤，勸李男應趁這次經驗，好好檢視一下自己可用朋友有幾人。

「自己好好反思一下，人生只有一次機會而已」法官這麼說道，「人生是減法，過一日，就少一日，人生之旅有時候，沒有下一次，沒有機會重來」，不必等事後警方發現自己渾身散發酒味，才苦苦求別人原諒，這時候才發現自己的所做所為是那麼可笑、不值得。法官更苦口婆心地強調，「走不進的監獄世界就不要硬擠了」。

法官要李男好好想清楚，日後若他重病臥床時，為他付醫療費、照顧他的人會是酒友嗎？若他身故，替自己辦後事的又會是酒友嗎？他平時又回饋多少給無怨無悔付出照顧自己的親人？要他多存一些平安健康錢，「自己給自己一條平安路」，對大家都好。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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