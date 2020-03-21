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28年後看超暖！林良親筆回信安慰讀者被翻出　網讚：所有人的夢幻爸爸

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▲▼ 林良生前親筆回信被翻出！安慰讀者被網讚：28年後看依舊暖（圖／臉書「林良爺爺」）

▲作家林良生前親筆回信被翻出，安慰讀者被網讚：28年後看依舊暖。（圖／臉書「林良爺爺」）

記者林育綾／綜合報導

以《小太陽》聞名、溫暖台灣半世紀的作家林良在去年底過世，而粉專「林良爺爺」日前PO出一張照片，是林良生前親筆回信給一名讀者的影本，真摯的筆觸充滿鼓勵和祝福，信件公開後也被網友紛紛讚「超暖！」「28年後的今天這封給讀者的回信依舊溫暖人心」、「他真的是所有讀者的夢幻爸爸」。

林良28年前曾親筆回信安慰一名讀者，該讀者曾患「思覺失調症」（當年稱為精神分裂症），信中林良提到，「精神分裂症是一種疾病，得病的人自己所受的痛苦，外人往往不知道，有時候也不是不知道，只是很善忘。」

請繼續往下閱讀...

而收信人雖在病癒後找到了工作，卻疑似無法讓父親滿意，而受到責怪，林良則溫暖地安慰：「你從病中康復，已經不易。被疾病所毀壞的，當然無法復原，你父親不了解這一點，常常會以“不生病的人”的標準要求你。車禍斷腿的人，療傷後不能再用雙腿奔跑。普通人最容易忘記這一點，你父親也是。以往，他希望你超人一等。現在，他希望你不做服務生，都是同樣的忘了你生過病。」

他更鼓勵該讀者「其實，你能開始嘗試尋找工作，也得到了工作，並且能夠勝任，已是萬幸，他應該感到自豪而高興才對。你應該找機會向父親表達：我是生過病的人，能夠做到今日這樣，已經不容易。他會逐漸了解的。」

這封信雖然時隔28年，文字依然溫暖動人，昨（20）日在臉書粉專「林良爺爺」PO出後，也感動了許多網友，不少人留言讚「好溫暖的文字」「爺爺總是那麼暖暖~」「28年後的今天這封給讀者的回信依舊溫暖人心」，也有人說「林良爺爺寫給讀者的信，也是用像爸爸一樣堅定溫暖的口吻安慰和鼓勵，他真的是所有讀者的夢幻爸爸！」

▲▼作家林良。（圖／取自「林良爺爺」臉書粉絲團）

▲作家林良筆觸溫暖，被讀者讚「所有人的夢幻爸爸！」（圖／取自「林良爺爺」臉書粉絲團）

林良的女兒林瑋透露，去年底父親過世後，本來想把粉絲團結束，但很多人傳訊息說希望繼續經營，讓這裡成為大家懷念林良爺爺的園地，現在每天晚餐後，就會跟兩個孩子回去整理老家，發現值得紀念的東西，就會PO上來跟朋友們分享記憶，因此日前在剪報中翻到這封信的影本後，就分享給粉專的讀者。

林瑋說，自己身為作者和主編，經常也會收到讀者來信，所以當看到父親這封信寫得如此有耐心時，她自問有沒有辦法做得到像這樣，對父親的耐心充滿敬佩！「另外也從這封信裡，感受到父親平常在安慰我、勸告我的那種溫柔，觸動我的心。他真的是個很有同理心的好爸爸！」

林良回信全文（取自「林良爺爺」臉書粉絲團）：

精神分裂症是一種疾病，得病的人自己所受的痛苦，外人往往不知道，有時候也不是不知道，只是很善忘。

你從病中康復，已經不易。被疾病所毀壞的，當然無法復原，你父親不了解這一點，常常會以“不生病的人”的標準要求你。車禍斷腿的人，療傷後不能再用雙腿奔跑。普通人最容易忘記這一點，你父親也是。以往，他希望你超人一等。現在，他希望你不做服務生，都是同樣的忘了你生過病。

其實，你能開始嘗試尋找工作，也得到了工作，並且能夠勝任，已是萬幸，他應該感到自豪而高興才對。

你應該找機會向父親表達：我是生過病的人，能夠做到今日這樣，已經不容易。他會逐漸了解的。

保持心境的平和，好好的在麥當勞服務。你的抉擇是對的。

祝平安快樂！

子敏 81.10.2

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