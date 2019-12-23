《小太陽》作家林良辭世　作品溫暖台灣半世紀！

▲作家林良。（圖／取自「林良爺爺」臉書粉絲團）

記者林育綾／台北報導

以《小太陽》聞名、溫暖台灣半世紀的作家林良，今（23）日清晨於家中安詳辭世，享耆壽96歲。而他生前最後一篇文章，經由口述後讓女兒林瑋抄寫，將於下週一（12月30日）在《國語日報》發表。

林良出生於1924年10月10日，是台灣著名兒童文學作家，福建省廈門市同安人，筆名子敏（用於國語日報小亨利與淘氣的阿丹）、子安、路恆、克山（用於國語日報社小作家月刊上）等，暱稱為「小太陽」、「林爺爺」、「林良爺爺」。

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他於淡江大學英國文學系、台灣師範學院（今國立台灣師範大學）國文系國語專修科畢業，曾任《國語日報》社長、董事長長達56年，直到2005年退休。

林良的許多作品，都以自己和妻子、3名女兒互動的家庭生活為主，其中最廣為人知的就是1973年寫的《小太陽》，再版超過130刷！

他以「小太陽」形容當年2歲的三女兒林瑋，也就是今日的《國語日報》主編。林瑋提到，父親在4年前小中風後，仍持續寫短文，但沒辦法寫長文，今年10月舉辦新書發表會和生日會後，話逐漸減少，後來開始只是微笑。她就近住在父母家隔壁巷，每天探望2次，昨（22）日更整天照顧，日前還一同出遊，這些點滴都是珍貴回憶。

林瑋更敬佩父親生前從不拖稿，文章皆是親自手寫完成，直到近3個月體力較弱，才改為口述，由她抄寫後讓父親看，來回確認才作發表，沒想到上週抄寫的就是最後一期，將於下週一（12月30日）在《國語日報》發表。