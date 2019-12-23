　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《小太陽》作家林良辭世　作品溫暖台灣半世紀！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼作家林良。（圖／取自「林良爺爺」臉書粉絲團）

▲作家林良。（圖／取自「林良爺爺」臉書粉絲團）

記者林育綾／台北報導

以《小太陽》聞名、溫暖台灣半世紀的作家林良，今（23）日清晨於家中安詳辭世，享耆壽96歲。而他生前最後一篇文章，經由口述後讓女兒林瑋抄寫，將於下週一（12月30日）在《國語日報》發表。

林良出生於1924年10月10日，是台灣著名兒童文學作家，福建省廈門市同安人，筆名子敏（用於國語日報小亨利與淘氣的阿丹）、子安、路恆、克山（用於國語日報社小作家月刊上）等，暱稱為「小太陽」、「林爺爺」、「林良爺爺」。

請繼續往下閱讀...

他於淡江大學英國文學系、台灣師範學院（今國立台灣師範大學）國文系國語專修科畢業，曾任《國語日報》社長、董事長長達56年，直到2005年退休。

林良的許多作品，都以自己和妻子、3名女兒互動的家庭生活為主，其中最廣為人知的就是1973年寫的《小太陽》，再版超過130刷！

他以「小太陽」形容當年2歲的三女兒林瑋，也就是今日的《國語日報》主編。林瑋提到，父親在4年前小中風後，仍持續寫短文，但沒辦法寫長文，今年10月舉辦新書發表會和生日會後，話逐漸減少，後來開始只是微笑。她就近住在父母家隔壁巷，每天探望2次，昨（22）日更整天照顧，日前還一同出遊，這些點滴都是珍貴回憶。

林瑋更敬佩父親生前從不拖稿，文章皆是親自手寫完成，直到近3個月體力較弱，才改為口述，由她抄寫後讓父親看，來回確認才作發表，沒想到上週抄寫的就是最後一期，將於下週一（12月30日）在《國語日報》發表。

ET快訊
交換禮物整過頭…孫生動怒「很像在霸凌」護成員！奎丁急道歉3次
快訊／鶯歌娃娃機台主被8人擄走　遭球棒毒打頭骨破裂慘死
女嬰被韓國瑜親頭…她怒控「完全沒告知」！網還原真相：綠衣才是
ET民調／台中市立委第①-④區：洪慈庸「被復仇」告急
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

榮獲兩項SNQ國家品質標章認證　台南市立醫院受肯定

繞台北半圈！他騎30分鐘回家「開車廂」超糗　釣出一堆人：我也有過

中華醫大耶誕送愛　贈送國小、幼兒園及圖書館原創繪本

疫情沙盤推演ing…網看直播留言「台灣早有非洲豬瘟」惹怒眾人：拿出證據

跟國小老師吃飯！一桌人公認「熱熔膠條」打人最痛　他求證…秒逼出夢魘

模擬3縣市爆非洲豬瘟！陳吉仲指揮坐鎮…全台防疫所繃緊神經

張國煒開回星宇貳號機！霸氣說「每架都會親自飛回來」　下月再迎第3架

做「四燈別墅」火化給往生父母！爸入夢：我沒鑰匙…　女兒立刻猜到原因

家扶首間社企餐館！低收嬤「獨養3個孫子」用便當助脫貧

《小太陽》作家林良辭世　作品溫暖台灣半世紀！

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

榮獲兩項SNQ國家品質標章認證　台南市立醫院受肯定

繞台北半圈！他騎30分鐘回家「開車廂」超糗　釣出一堆人：我也有過

中華醫大耶誕送愛　贈送國小、幼兒園及圖書館原創繪本

疫情沙盤推演ing…網看直播留言「台灣早有非洲豬瘟」惹怒眾人：拿出證據

跟國小老師吃飯！一桌人公認「熱熔膠條」打人最痛　他求證…秒逼出夢魘

模擬3縣市爆非洲豬瘟！陳吉仲指揮坐鎮…全台防疫所繃緊神經

張國煒開回星宇貳號機！霸氣說「每架都會親自飛回來」　下月再迎第3架

做「四燈別墅」火化給往生父母！爸入夢：我沒鑰匙…　女兒立刻猜到原因

家扶首間社企餐館！低收嬤「獨養3個孫子」用便當助脫貧

《小太陽》作家林良辭世　作品溫暖台灣半世紀！

李牮斯／國際CRS稅務架構的實施？台灣成為「新瑞士」的契機

榮獲兩項SNQ國家品質標章認證　台南市立醫院受肯定

助民營經濟陸推「新28條」　將擴大准入、支持企業融資

國道6號又有人墜橋！女翻越「橋聳雲天」護欄　60米高空摔落亡

渣打台北馬視障陪跑員開訓200人爭32名額　陳奎儒人生首次盲跨

川普、澤倫斯基通話後91分鐘　白宮要求「扣留烏克蘭援助款」

曾國城頂寒冬做公益　信義商圈扮聖誕老公公送聖誕禮物

《RUN新聞》VR攻防戰！鮮肉樂團NOOVY團員內戰即將開打！

打造全台首座聲控智能宅！　禾聯家電2020年新品齊發

和牛、鱈場蟹無限嗑！高雄超狂吃到飽　還有手捲+新鮮生魚片

生活熱門新聞

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

阿婆站牛肉麵店門口激動不敢說話！老闆馬上懂…她哭了

他納悶「穿寬褲的人都有點胖」秒引戰

北漂年輕人沒買到車票　挺小英的台中霸氣老闆給半天假

星宇航空貳號機返台降落小港機場

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

北東周四晚先變天探13度　「颱風水氣接力」全台雨3天

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

一周天氣出爐！巴逢帶水氣...周五全台有雨

兒子反常失控爆哭！　她接到「一通電話」秒懂

南迴改今全線通車！台東、屏東更近

40歲辣孕媽搭電梯被問「為啥不爬樓梯」

《小太陽》作家林良辭世

更多熱門

相關新聞

HOT／太陽水桶包從南韓紅到歐美

HOT／太陽水桶包從南韓紅到歐美

首爾，近年已有成為亞洲時尚重鎮的趨勢，當地設計師也漸漸在國際上發光，更有不少小眾品牌蘊含驚人設計能量，近來專注在包款設計上的LOEUVRE南韓品牌逐漸打出知名度，歐美潮人也有不少人入手！宛如一顆「小太陽」的有弧度六邊形水桶包是最搶手也最具代表性的設計，建議要入手可以從「小太陽」開始。

趁爸爸睡覺！調皮鸚鵡偷挖聚寶盆

趁爸爸睡覺！調皮鸚鵡偷挖聚寶盆

鸚鵡慢動作躺下裝死　眼睛還偷看

鸚鵡慢動作躺下裝死　眼睛還偷看

MXM偶像運動大會「迷上男團」

MXM偶像運動大會「迷上男團」

音響出包...MXM「清唱完舞曲！」

音響出包...MXM「清唱完舞曲！」

關鍵字：

林良小太陽

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

韓國瑜抱女嬰親頭　醫師傻眼曝案例

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

林佩瑤婚紗超兇！星光二班驚呼：胸口可以放鬆嗎

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

阿婆站牛肉麵店門口激動不敢說話！老闆馬上懂…她哭了

病妻車停國道6號　翻護欄墜橋亡

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面