滯英1.5萬小留學生「無校可住」　166名家長「聯署請求包機回家」

▲英國倫敦疫情緊張，大陸小留學生急著回家。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊全球，滯留英國的大陸小留學生，無法繼續寄宿在校，自己找旅館住，增加感染風險。加上回國一票難求，有166名留學生父母聯署申請書，「懇請大陸政府組織包機把孩子接回家。」

英國18日宣佈關閉所有學校。早在2月份大陸疫情最嚴重時期，英國學校曾不建議大陸留學生回國，一部分購買回國機票的留學生把機票退票，結果，大陸的疫情稍微控制住後，反倒是英國的疫情迅速蔓延，累計死亡病例超過144例。

根據大陸北京新財的報導，大陸在英國有大約1.5萬小留學生，是有大陸小留學生最多的國家。家長反應，疫情爆發後，學校關閉，留學生們無法繼續住宿，回國機票一票難求，有的寄宿家庭開始拒絕接收大陸留學生。

▲英國疫情爆發，搭乘交通運輸都很緊張，小留學生回大陸一票難求。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，「有些母親與孩子隔著視頻大哭，熬著時差陪孩子流淚。」這些小留學生的年齡在10到17歲，平均年齡在14歲左右。這些在英國的中國留學生面臨回國機票一票難求的局面。家長也擔心，英國的政策每天都在變化，如果英國封城，關閉機場，留學生們將無法回國。

大陸小留學生家長16日向大陸外交部、駐英國大使館發送《關於對滯留在英國的未成年中國小留學生開展領事保護的申請》，該申請有166個實名登記的孩子的家庭簽名。申請書內容呼籲，希望大陸政府組織包機，儘快送這些沒有自我保護能力的未成年孩子回國。

▲大陸小留學生家長寫申請書，希望大陸政府包機接回應英國小留學生。（圖／東方航空官網）

內容指出，家長願意支付相應費用，也完全願意配合政府防疫措施，讓孩子回國後居家或集中隔離。目前國際航班一票難求，很多家長花了幾萬甚至幾十萬都買不到一張回家的票，加上多國對大陸人取消過境，連轉機都無法實現。」

大陸駐英大使劉曉明18日接受大陸央視採訪表示，「小留學生家長的擔心他非常理解，現在航班也在減少，我們也正在努力，把這個情況向國內主管部門反映，積極與國內主管部門協商。」考量增加臨時性的商業班機，或者是包機。