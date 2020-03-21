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「陳其邁也認為太晚！」　鍾年晃揭第二波防疫破口：太信任歐美…

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▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，國際線航班大多取消，出境大廳冷冷清清，地勤人員只能枯坐櫃檯,防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感。（圖／記者李毓康攝）

▲鍾年晃認為，台灣第二波防疫到目前為止還不算成功，且連陳其邁都覺得太晚。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

新冠肺炎疫情一路從亞洲蔓延到歐美地區，中央流行疫情指揮中心統計，本週新增85例確診中，其中79例是境外移入，使各界開始呼籲不要出國，外交部也調升全球各國及地區的旅遊警示燈號為「紅色」。資深媒體人鍾年晃認為，台灣第二波防疫到現在不算成功，連行政副院長陳其邁都覺得太晚。

鍾年晃在20日播出的政論節目《新台灣加油》中表示，第一波防疫成功是基於我們對中國的不信任，第二波防疫到目前為止不算成功，「陳其邁也覺得太晚！」因為台灣基於對歐美的信任，信任歐美的公衛體系、不會隱匿病情，事實上的確沒有隱匿，但卻沒料到歐美公衛體系竟然可以崩潰的如此快速。歐洲的公衛體系照理來說比台灣進步，但是崩潰的如此快速，這的確是有檢討空間。

鍾年晃認為，到目前為止，確診135例裡面，幾乎99％都找得到感染源，這是一件非常關鍵的事情，「台灣這部分做得還不錯！」其實疾管署跟移民署可以做一件事情，就這段期間從歐美回來的台灣人有多少？確診比例是多少？大概就能推估出後面還有多少人要回來，照比例去推算，可能確診的人數會有多少，整體台灣醫療能量有沒有辦法負擔？如果超過負擔，就把國門稍微關窄一點，「你還是可以回來，但是稍微晚一點回來！」

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