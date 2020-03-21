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救命藥不是瑞德西韋？法研究：「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

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實習記者任珈萱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台灣確診人數也上升。減重醫蕭捷健在臉書粉專PO出一篇文，內容說明，「近日研究發現，奎寧可以抑制病毒濃度。法國研究發現，加上抗黴漿菌藥物日舒( Azithromycin) 的使用，在第五天達到完全清除病毒。」

蕭醫師在PO文中提到，歐美國家陸續封城，斷航的斷航，那被寄予厚望的瑞德西韋，近期所發表的結論都只展現50%左右的治癒率，而另外一種藥物「洛匹那韋／利托那韋」也被證實療效欠佳。

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

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▲抗愛滋病藥物「洛匹那韋／利托那韋」曾被視為新冠肺炎救命藥。（圖／路透社）

蕭醫師也說，「奎寧主要用於治療瘧疾、狼瘡及類風濕性關節炎，而日舒主要拿來治療黴漿菌肺炎和小兒久咳等。在呼吸道中，日舒可以攻擊呼吸道中躲在生物膜裡面的細菌，並且預防感染。」

蕭捷健臉書全文：（本文已獲授權）

法國研究：奎寧加上日舒，五天100%清除病毒！

#救命藥竟不是瑞德西韋

治療現署光! 川普為什麼緊急在記者會宣布，加速氯奎寧（Chloroquine）及羥氯奎寧（hydroxychloroquine）的研究，將盡早使用在臨床上，而且強調美國馬上就可以提供需要的庫存?

關鍵就在最近的研究發現，奎寧可以抑制病毒濃度。法國研究發現，加上抗黴漿菌藥物日舒( Azithromycin) 的使用，在第五天達到完全清除病毒。

這幾週來，歐美國家封城的封城，斷航的斷航，和感染擴散不無關係。曾經被寄予厚望的瑞德西韋，最近發表的初期結論都只展現了50%左右的治癒率，和標準治療相差無幾 (股價也⋯)。另外一個藥物洛匹那韋，也被證實療效欠佳。

#抗瘧疾老藥加上抗黴漿菌老藥

奎寧主要用於治療瘧疾、狼瘡及類風濕性關節炎，而日舒主要拿來治療黴漿菌肺炎和小兒久咳等。在呼吸道中，日舒可以攻擊呼吸道中躲在生物膜裡面的細菌，並且預防感染。

在法國這個小型研究中，包含沒有症狀者6人，有上呼吸道症狀者22人，有8人則有肺炎症狀。再經過氯奎寧與日舒的治療後，我們發現：

➡️單獨使用奎寧的病人，在第五天可使病毒量降到一半
➡️使用奎寧合併日舒的人，在第五天100%清除病毒

#老藥新用

如果大規模研究證實這兩個老藥都有效果，那真是踏破鐵鞋無覓處！救命藥就在倉庫裡。全世界的醫療能量都在研究這個病毒與治療的方式，能夠清除新冠病毒，表示可以縮短武肺病程，雖然實際上還是需要評估臨床改善的程度，但是治療的確出現了曙光。

另外在這個研究裡，還是有三例進加護病房而中斷研究，雖然在輕症能減少病毒量，重症是否能改善還是需要大規模研究。

大家請在家裡躲一下下，一下下就好。然後，千萬不要自己去買這個藥服用，因為副作用相當大（造成視網膜受損），而且在小兒是禁忌。

#奎寧 #日舒

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