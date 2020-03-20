惡劣！白牌車冒充防疫專車載客　林佳龍撂狠話：害人害己「一定重罰」

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部於桃園機場部署防疫專車，協助載送入境旅客返家。近日有白牌車冒充防疫專車，賺取黑心財，恐成為防疫漏洞。交通部長林佳龍撂下狠話表示，「一定會祭出重罰」，痛批此舉是「害人害己」。依法規定，違法白牌車個人被查獲最高可處50萬元罰鍰。

桃園機場公司表示，共調度了500輛防疫計程車(含松山機場支援100輛)，另動員200輛防疫租賃車，此外，還安排了50車次的防疫巴士全力疏運。今日清晨5到7時，入境人數雖高達約2400人，但旅客平均最多只需約30到40分鐘，即可順利搭上專車返家。

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▲桃園機場人潮。（圖／民眾提供）

不過近日有白牌車冒充防疫專車，偷偷在桃園機場載客，賺取黑心財，可能還會成為防疫漏洞。對此，林佳龍表示，桃機公司接獲消息後，已立刻通報航警局協助取締，他也已與內政部長徐國勇反應，希望協助加強取締。

林佳龍表示，在防疫期間，假借防疫車隊攬客，「真的是害人害己的事情」，他強調，原先違法的白牌車，公路總局都有在取締，若又發生在機場裡面，更是不會縱容，撂下狠話表示「一定會祭出重罰」。

公路總局指出，取締白牌車一直都是稽查重點，只要被抓到違規者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2500萬元。另提醒，合法的計程車，包括多元計程車等，車牌都是「白底紅字」，民眾可輕易辨識。

▲桃園機場爆逃難返國潮，防疫計程車排隊人潮塞爆。（圖／讀者提供）