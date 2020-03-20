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南投水秀農場連開3天350人大型電音趴　抗議電話打爆縣府…業者關臉書

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▲▼南投國姓鄉露營農場舉開辦電音趴，新冠肺炎疫情引鄉親恐慌群聚感染，要求業者停辦。（圖／翻攝自官網）

▲▼南投國姓鄉露營農場舉開辦電音趴，新冠肺炎疫情引鄉親恐慌群聚感染，要求業者停辦。（圖／翻攝自活動官網）

記者張弘昌／南投報導

南投縣國姓鄉水秀農場20日起，接連舉辦3天「伊甸高原戶外音樂節」電音趴。新冠肺炎防疫期，預計有350人外地陌生人到此群聚開電音派對，且外籍人士很多，造成住在附近鄉親惶恐不安，紛打電話到南投縣府反映，能不能勸業者取消活動。

ETtoday新聞雲記者查詢業者相關資訊，發現活動的官方臉書在19日已經關閉。

請繼續往下閱讀...

南投縣府表示，下午地方抗議民眾會與業者協調是否如期舉行，若業者執意開電音派對活動，社勞處會派員到場稽查，若有外國藝人來台表演未申請工作證，將依違反就業服務法相關規定依法開罰。表演期間將由衛生局、縣警局到現場進行宣導，採取入場者實名登錄，掌握未來疫情調查。

國姓鄉民已串連數百人，下午2時30分將抵水秀農場與業者協商。這場電音趴連日來，已有上百通抗議電話打到縣府。縣府總機小姐表示，光是一個上午就接到數10通抗議電話，還有人氣的說到一半，就氣急敗壞的掛電話。

伊甸電音趴預訂3月20日到23日在國姓水秀農場舉辦，原本邀請瑞典知名DJ，但因歐洲疫情嚴重已取消來台，但仍有日本知名DJ將前來，原國外表演者有4名，目前剩下1名法國表演者。

南投縣副縣長陳正昇20上午對業者再度道德勸說，表示電音派對購票者加上工作人員約有350人，依中央規定戶外活動超過1000人以上建議緩辦，但縣府依法無法強制其停辦，自18日起即持續與業者持進行交涉勸導，希望業者能考量疫情狀況，顧全大局，取消活動或是等待疫情過後再擇期舉辦。

陳正昇說，全案向中央疾管局陳情反映，再由中央流行疫情指揮中心轉交縣府處理，這2天也陸續接到鄉親陳情，縣府站在防疫立場，衛生局也前往現場了解活動辦理狀況，並要求主辦單位要依法辦理好各項防疫工作，並將所有參加的人員造冊登記，確實掌握參加者的狀況，確定沒有居家檢疫中的人參加，以利後續追蹤，確保大家的健康。

電音派對「伊甸高原戶外音樂節」將在20、21、22日，下午至晚上舉行，3天早鳥票2000元已銷售一空，只剩下單日票券可以購買。主辦單位在水秀農場戶外架設舞台、音響，供DJ表演，參加民眾可以在營地紮營，現場也有提供攤位，各國美食、啤酒。

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