新園特產「豆薯」口感像水梨　皮薄多汁清脆香甜…

▲顏國聲在屏東縣新園鄉種了近7公頃豆薯 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉的特產除了少見的芹菜管外，豆薯也令人稱道。豆薯皮薄清甜滋味，口感很像吃水梨，而種了將近7公頃豆薯的顏國聲，更是種豆薯的老手，租用河川地砂質壤土的土地，種出來的豆薯品質更是迷人。

62歲的顏國聲，原從事建築業，因健康因素7年前轉行種豆薯。他說，以前沒種過田，剛種豆薯時也賠了不少錢，慢慢去學經驗及請教前輩，有了心得後慢慢增加面積，在南部種豆薯應該算一把手了。

他指出，每年7月份陸續栽種，元旦過後就能採收，產期可以到清明節，從種到採收大約半年時間，豆薯要種在排水良好的砂質土壤，而河川地很適合種植，平時重視肥培管理，不灑除草劑及農藥，豆薯與雜草一起長大，但不影響豆薯生長，採收時先以挖掘機將土翻鬆，再僱工將豆薯一顆顆從土裏拔出來，剪掉枝葉，一顆顆排列成行的豆薯相當壯觀，裝箱後送進一般倉庫保存，慢慢銷售可達半年以上。

新園農會總幹事林翠絨指出，豆薯屬豆科、蔓藤植物，會開花結豆莢，但不能食用，食用部份是塊根，北部稱「刈薯」，南部叫「豆仔薯」，與芹菜管及花生稱為「新園三寶」，可涼拌、炒食、煮湯，生食亦很美味，正值產期，味道最鮮美，值得向消費者推薦。

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