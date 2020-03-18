通緝犯拒捕駕車衝撞！　警對輪胎開槍逼投降　搜出2把槍+安毒

▲陳姓毒犯駕車衝撞警方，警方對車輪胎開槍，最後陳嫌自知逃不掉下車遭警方逮捕，現場查扣手槍2把、彈夾、子彈、安非他命、手機及新台幣51,700元等證物。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

警方日前獲報，屏東一名陳姓犯嫌長期在住處販毒，警方成立專案小組報請屏東地檢署偵辦。經跟監蒐證，發現陳男犯案遭通緝，3月5日聲請搜索票於陳嫌藏匿處查緝，陳嫌竟駕車衝撞警方，警方對車輪胎開槍，最後陳嫌自知逃不掉下車遭警方逮捕，現場查扣手槍2把、彈夾、子彈、安非他命、手機及新台幣51,700元等證物。全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲查扣手槍2把、彈夾5個、子彈73發、安非他命8小包、手機1支及新台幣51,700元等證物。（圖／記者翁進忠翻攝）

鳳山分局表示，日前接獲線報犯嫌陳姓男子長期在屏東住處進行販毒，造成社會危害，警方立即成立專案小組，並報請屏東地檢署偵辦。經警方跟監蒐證及調查後，意外發現犯嫌陳男遭通緝，向屏東地檢署聲請搜索票，於3月5日於陳嫌藏匿之處附近進行查緝。

陳嫌為逃命，駕車衝撞警方，警方隨即向該車前方左右輪胎開槍，並喝令陳嫌下車投降，陳嫌將雙手舉出窗外，遭警方當場逮捕，現場查扣手槍2把、彈夾5個、子彈73發、安非他命8小包、手機1支及新台幣51,700元等證物。全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲屏東地檢署聲請拘票，在屏東縣內埔鄉新生路巷內，追捕曾等3嫌販毒集團到案，依違反毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦。（圖／記者翁進忠翻攝）

據了解，警方發現陳姓犯嫌毒品是向曾姓犯嫌為首之販毒集團購買，警方見機不可失，即向屏東地檢署聲請拘票；於3月12日在屏東縣內埔鄉新生路巷內，追捕曾等3嫌到案，查扣海洛因6包、安非他命5包、注射針筒3支、玻璃球1個及手機2支等證物，將曾姓等3嫌依違反毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦。

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