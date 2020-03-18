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女造型師陳詩佩轉型務農種鳳梨　祖傳三代真功夫

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▲從事整體造型工作的屏東縣內埔鄉女青農陳詩佩，延續家族種鳳梨，產銷更多元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

從事整體造型工作的屏東縣內埔鄉女青農陳詩佩，延續家族種鳳梨，產銷更多元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

從事整體造型工作的屏東縣內埔鄉女青農陳詩佩，返鄉接續父親耕作的鳳梨田，從冷氣屋走到炎熱的鳳梨田，曾經掙扎，但下定決心超越長輩的栽種技術，把鳳梨香甜美味延續，更開拓多元通路。

38歲的陳詩佩，6年前因父親健康因素放棄造型師工作回來幫忙。她說，從阿公時代就種鳳梨，父親時代，承租台鳳地超過100公頃種植種鳳梨，遠遠一看宛如一座鳳梨山。

但她從小看到鳳梨田就覺得「全身不舒服」，認為一定要脫離農業到城市發展，由於父親生病後留下龐大家族事業，兄弟姊妹無意回來承接，看到事業可能瓦解，責任心驅使她挺身出來接續父親的鳳梨田。

從冷氣房走到太陽下，反差很大，起初很不適應，但決定了總要撐下去，她指出，倒不是種鳳梨能賺很多錢，而是從年輕時就跟父親在鳳梨田工作的幾10個工人可能從此失業，10個家庭經濟可能受影響，讓挺身而出。

為了了解栽種鳳梨特性，她除請教一些專業人士外、參加屏東農業大學，也努力做了試驗，施肥及藥物方法，幾年來摸索出一套管理方法，而且不同土壤環境方法也不一樣。

而父親交給她100公頃的鳳梨田，因業主的政策改變，陸續收回土地，她被迫轉移陣地，現在高雄、屏東內埔等地陸續承租約30幾公頃，將近7個基地，從11月份就陸續採收，分批收成產期可到6月份。

她經營模式以內銷為主，所以每顆鳳梨都將近熟成才採收；而內埔龍泉一代紅酸土壤是全台最有名的鳳梨山，肥培管理加上氣候、水質、陽光充足及有效管理，品質超越祖傳更具風味，更申請到產銷履歷驗證，保證安全衛生健康，並開發各種加工品，讓消費者選擇更多元。

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