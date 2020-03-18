心情不好見高雄女走路上…屏東男拔鐮刀「狠砍見骨」！她狂噴血苦求：救我

▲屏東男心情不好竟騎車到高雄砍人。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／高雄報導

屏東一名孫姓男子2019年2月間因心情不好，帶著2把鐮刀騎車到高雄前鎮區，見到走在路上的女子，竟持刀猛砍對方，且刀刀見骨，導致女子差點喪命，孰料，才過數分鐘，他又朝另名路人下手。法院審理後，依殺人未遂罪判他應執行有期徒刑9年6月，二審則將他的上訴駁回，可上訴。

判決指出，孫男2019年2月17日下午4時許，因為心情鬱悶，帶著紅柄、綠柄鐮刀各一把騎車前往高雄市區，沒想到他見到路上一名女子竟掏出鐮刀一陣猛砍、猛刺，導致對方背部、手臂、肩胛骨、腋下等處，受有刀傷且刀刀見骨，渾身是血的女子奮力抵抗，並忍痛按鄰居門鈴求救，孫男見狀隨即騎車落跑。女子送醫後一度因失血過多命危，所幸及時救治保住一命。

但孫男沒有因此停手，4分鐘後，他見到另名男子竟又動了殺心，朝對方猛砍數刀，導致對方背後秒開了20公分長的傷口。男子見孫男準備落跑，趕緊推倒他的機車並大聲呼救。警方獲報到場，隨即將人逮捕。

事後孫男喊，事發當時他除了米酒之外，還有服用醫院開的FM2藥物，精神狀況受到影響，但高雄地方法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，依殺人未遂罪判他有期徒刑8年，另依傷害罪判處有期徒刑2年，應執行有期徒刑9年6月。他不服判決結果決定上訴，日前高雄高分院將他的上訴駁回，全案仍可上訴。

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