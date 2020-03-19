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物資搶光、戴口罩被打　在德台生24小時飛回：台灣真的很放心

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▲▼新冠肺炎,捷克德國邊境，防疫人員測量巴士內人員體溫。（圖／路透）

▲防疫人員測量巴士內人員體溫。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎在歐洲快速擴散，德國境內感染人數已破萬。已在德國待半年的大學生Jessie指出，德國完全沒有防疫概念，儘管現在是大學的寒假期間，她也不敢在外趴趴走，也因為疫情持續惡化，這周臨時買了機票回台，「回到台灣真的很放心」，目前正進行14天居家檢疫。

「在德國我完全感覺不出來要防疫」，Jessie說，路上沒有人戴口罩，戴口罩還會被歧視，現在在德國的亞洲人都不敢隨便出門，她聽朋友說，之前兩位中國學生戴口罩去超商，還被酒瓶打，之後Jessie就不敢再去那附近的超商了。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／Jessie提供）

▲德國超商民生物資搶購一空。（圖／Jessie提供）

雖然Jessie已抵達台灣，但回憶起疫情在德國爆發的時候，心情還是很緊張，她說，疫情爆發前，很多中國人就開始囤口罩、酒精，而現在疫情在歐洲大爆發，藥妝店已買不到口罩，她無奈表示，之前去藥妝店要購買口罩時，店員還跟她說，「戴口罩沒用，還是會被傳染，不要亂戴口罩，會引起大家恐慌」，最後她也只好摸摸鼻子離開。

為了要領取居留證，Jessie近期本來沒有要回台灣，但因疫情在歐洲完全沒有被控制，在家人的勸說下，還是決定返台，17日Jessie拿到臨時居留證後，馬上請家人訂了機票，但因經濟艙已完全沒位子，只好購買商務艙回來，短短一天收拾行李，18日就搭了一早的飛機返台。

▲▼ 。（圖／Jessie提供）

▲返國後須排隊填寫入境表單。（圖／Jessie提供）

Jessie形容，從德國返台的機上幾乎都是台灣人，大家在飛機上都戴著口罩，只有吃東西時才拿下來，坐在附近的乘客也一直用濕紙巾擦拭座位，深怕會感染到病毒，Jessie說，本來在飛機上連廁所都不敢，最後只好戴上口罩、手套、擦拭酒精，才上完廁所。

「回到台灣的感覺真的非常好，我也可以很放心的在台灣戴口罩」，這是Jessie一抵達台灣的想法，她指出，一下飛機除了要填寫入境表單，確認旅客旅遊史外，爸媽還幫她噴灑了酒精消毒，返國真的讓人很放心。

目前是德國大學的寒假期間，而Jessie的學校將在4月20日開學，但目前她尚未購買回程機票，只盼疫情穩定後能順利地返回德國完成學業。今天是Jessie返台後第一天的居家檢疫，4月3日才能完成檢疫，但她說，檢疫期間雖然無聊，但為了自己及國人的健康，她會努力完成檢疫，並希望全球疫情都能得到緩減。
 

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