武術教練IG上釣嫩妹...騙進摩鐵「強硬練功」！逼說淫言穢語　還拍片紀錄

▲阿三對小乃強行性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台北報導

台北一名武術教練「阿三」（化名）透過IG認識女子「小乃」（化名），竟假冒成另外兩個身分，將人誘騙到汽車旅館，過程中不僅強行性侵對方，更是用手機錄下這荒唐的逼迫性愛，甚至還不斷要求對方口出「淫穢詞語」，行徑相當誇張。對此，士林地院判決出爐，阿三須賠償小乃270萬餘元。

判決指出，阿三用假身分在IG上認識小乃後，先是透過與對方交談，博取她的信任，接著在得知小乃會受到同性吸引後，隨即又出動另一個「女性」假身分，成功把人約到旅館。小乃到達了旅館後，感覺到不對勁，但仍是為時已晚，遭阿三強行壓床，親吻胸、臉、手、唇等處性侵得逞。

更離譜的是，過程中阿三還逼迫小乃不斷說出一些淫言穢語，「我最騷我最欠X」，甚至還逼迫對方承認自己是他的所有物，而阿三還拍下性愛影片，以此要求小乃不得聲張，行徑相當誇張。

對此，士林地院審理後，依法判他有期徒10年，而恐嚇罪部分則判他5月徒刑。此外，民事部分則須賠償小乃、小乃父母270萬元的精神損失，以及870元的醫藥費，合計須賠償270萬870元。

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