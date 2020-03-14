被強壓到牆上親吻...學姊掙扎逃跑！學弟竟尾隨「從走廊拖到樓梯間」二度硬來

▲阿傑二度對花花猥褻，行徑相當誇張。（圖／示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Unsplash）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿傑」（化名）與「花花」（化名）是大學的學姊學弟關係，日前兩人應邀到南部一所大學參訪，而阿傑竟趁著花花去探視酒醉學長時，強行將人拉到房間角落，強行猥褻得逞，行徑相當誇張。對此，新北地院審理後，依法判阿傑11月徒刑，緩刑3年。

判決指出，阿傑跟花花日前一同受邀到南部某所大學參訪，而花花本來要在晚上去探視、照顧同行喝醉的學長，怎料阿傑卻藉機強行將她拉到房間角落，把人壓制在牆上，還把手伸進對方的衣服內撫摸胸部，甚至用嘴強吻對方的唇部、脖子。

學長聽到花花的呼救聲後驚醒，起身詢問發生什麼事，而花花也藉著這個空檔逃離，怎料阿傑卻尾隨她到房間外的走廊，再從後強行把人拉到樓梯與電梯之間，又一次故技重施伸出狼爪。

阿傑的誇張行徑，讓花花決定提告，而新北地院審理後認為，阿傑為了滿足私慾，就以強暴之方式對花花做出猥褻行為，欠缺尊重他人性自主之觀念，造成對方身心創傷，但考量他沒有前科，並同意賠償花花40萬元，因此依犯強制猥褻罪判7月徒刑、又犯強制猥褻罪判8月徒刑，合併執行應執行11月徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

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