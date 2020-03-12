怕性愛檔案外流！直銷美女兩度失身傻付10萬　變態男還要她開擴音

▲江姓男子騙稱自己手中握有青青的性愛影片，藉以趁機強迫青青與他發生關係。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／台中報導

江姓男子見從事直銷的女子青青（化名）姿色貌美，竟佯裝多重身分與她聊天，且在得知青青曾為借款與某男子發生關係後，江男更藉題發揮，謊稱手中握有她的性愛影片，逼迫青青與自己發生關係，甚至要求青青與老公做愛時要開擴音給他聽，後來為了避免事件曝光，青青還交付給江男10萬元。法院10日依強制性交、恐嚇取財等罪判江男有期徒刑5年。

江男2019年2月初在網路上見到青青的臉書後就被她美色所吸引，為了能與青青有更進一步的認識，江男竟佯裝「順順」、「阿源」、「小威」等多重身分，主動使用微信聯絡她。

一日江男以「順順」身分與青青聊天時，青青無意間說出，「我曾經為了順利借錢，有與1名男子發生性行為，但當時房間很黑，那個男生性愛時有偷錄怪僻」等。江男知情後覺得抓到青青把柄，開始以手中握有她性愛影片的幌子，威脅青青做出各種滿足己慾的事。

同年3月初，「順順」先要求青青傳送裸照給他，隨後又要求青青與老公做愛時要開擴音給他聽，否則就要把她的性愛片外流並告知她先生、家人。青青深怕會出事，乖乖照做，不只傳送了36張自己的裸照給「順順」，還在自己與老公發生關係時開啟網路通話，讓「順順」能聽到她的呻吟聲。

接著4月與7月間，「順順」更2度出招，騙說會把影片還給青青，但前提是青青要到台中與他發生關係，青青害怕之下只好答應，馬上搭高鐵、計程車至摩鐵與「順順」赴約。性交結束後，青青還又交付了10萬元給「順順」，希望事件能盡快落幕。

法院調查時江男辯稱自己與青青有男女情愫，2人發生關係及金錢往來都是你情我願，直到審理時他才坦承犯行。法官審酌江男假意與青青建立良好關係，實際上卻以各種恫嚇、脅迫的方式玩弄青青，惡行時在重大，依強制性交、恐嚇取財罪判他有期徒刑5年。全案仍可上訴。

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