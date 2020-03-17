狂歡過後「撿屍」帶回摩鐵　2男輪流性侵少女…用性愛影片逼她撤告

▲黃、李2人見小花不勝酒力，趁機「撿屍」將她帶到摩鐵輪流性侵。（圖／123RF）

記者白珈陽／台中報導

台中市黃男、李男與小花（化名）與多名友人於2019年6月間，前往知名夜店「Xcube」喝酒跳舞，狂歡之後，黃、李2人見小花不勝酒力，趁機「撿屍」將她帶到摩鐵輪流性侵，還拍下性侵小花過程的影片；小花事後憤而提告，但兩男竟以性愛影片脅迫小花撤回告訴，並否認犯行，法官則不採信，台中地院以乘機性交、強制罪將黃、李分判4年6月及4年5月。可上訴二審。

判決書指出，2019年6月20日凌晨，黃男、李男及小花與其他友人一起至台中市夜店「Xcube」飲酒，至同日凌晨4時許，小花因喝酒過多不勝酒力，由友人將她扶走出夜店，並由李男以開車送回家為由，將小花等人載離開夜店。

豈料載送途中，黃男見小花酒醉，即藉口酒醉、頭痛等理由，稱要找地方休息，於是李男將車開進摩鐵，2男將小花扶進房內，脫下小花衣物再分別對她性侵，並分別以手機拍下性愛過程。

2男完事後，一起幫小花穿上衣物，於同日上午將她送回家。小花返家後，將遭性侵的經過告知友人，友人遂陪同小花報案。同月21日凌晨，黃男相約小花見面，於碰面時將性愛影片其中一部分給她觀看，脅迫小花撤回性侵告訴，並威脅「否則影片就會繼續留在其處」。

幾天之後，李男依樣畫葫蘆，使用通訊軟體LINE將性愛照片傳給小花，脅迫她撤回告訴，還說這樣影片才不會外傳。小花心生恐懼遂向警方求助，警於同年7月2日持搜索票，在李男及黃男住處查扣手機及內容影片。2男否認犯行，但法官不採信，台中地院以乘機性交、強制罪，將黃男判4年6月，李男判4年5月。可上訴二審。

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