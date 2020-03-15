LINE看到援助訊息！他「砸3000元找小姐」進房壞到一半　下秒警察闖入：不許動

▲小花媒介、容留女子進行性交易。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名女子「小花」（化名）是一間養生館的負責人，但她卻雇用越南女子進行賣淫，並分別收取全套3000元、半套2000元的費用，同時也在LINE的通訊軟體內，張貼性交易廣告以此攬客。對此，台中地院審理後，依法判小花有期徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，小花基於意圖使女子與他人為性交行為而容留、媒介以營利之犯意聯絡，應徵了一名越南妹來進行性交易，接著再由自己帶著越南妹上樓到包廂內，與男客說明消類方式。此外，一名男客「阿傑」（化名）看到小花在LINE上張貼的性交易廣告後，隨即到了養生館內，並指定要進行全套性交易。

不過，當越南妹進到房間要與阿傑發生性行為時，交易仍未完全完成，就被警方持搜索票進入搜索，並當場查獲。對此，台中地院認為，小花不思依循正軌賺取財務，進行媒介、容留他人從事性交行為，敗壞社會風氣，所為並不足取，考量她犯後對案情坦承不諱，且態度尚稱良好，因此依法判她3月徒刑，如易科罰金得以1千元折算一日。

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