KTV帶2小姐出場！澎湖男強壓到一半「軟掉」　想換人被拒…轉身再蹂躪她洩憤

▲2KTV小姐被帶出場，一人慘遭兩度性侵，一人因強硬拒絕躲過一劫，法官將男子判刑4年2個月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

澎湖洪姓男子與朋友看上KTV小姐小乃（化名）、小真（化名），遂向KTV購買點數，將2人帶出場。眾人抵達飯店後，洪男先是將小乃壓上床硬上，但最後因突然軟掉而作罷，最後把念頭轉向小真，但遭到強硬拒絕，隨後又折返2度蹂躪小乃，高雄高分院最後依妨害性自主罪判他4年2個月徒刑。

判決書指出，洪男與友人2018年11月12日向馬公一間KTV購買點數，帶小乃與小真出場，並直奔某飯店。眾人抵達飯店後，小乃便詢問洪男是否要將她與小真分開，而當時洪男回應，「看你們要不要分開，如果不分開就不給你們錢，請你們回去」，小乃一聽，擔心得不到出場費，於是被迫同意。

小乃隨後跟著洪男進到飯店701號房，小真則跟著洪男友人進到703房。沒想到，才進到房內，洪男便立刻強吻小乃，還強脫她衣服，最後壓上床性侵。過程中，小乃不斷反抗，還用力敲打牆壁求救，但洪男卻不肯罷手，最後則因洪男突然軟掉，才停手。

洪男得逞後，立刻將淫念轉向小真，於是帶著小乃到703號房找人，並對友人說要與小真聊天後，帶著小真返回701號房，隨後表明，「可不可以」、「我很喜歡你」等語。小真聽了後，立刻了解洪男心思，於是拒絕，但沒想到竟遭到強吻，最後因她堅決拒絕，洪男才不甘心的作罷。

未料，洪男慾火難耐，因而再度想到小乃，於是又直奔703號房，並說道，「你看，我沒對你同事怎麼樣，我們就是單純聊聊天」，隨後又將小乃帶回701號房，2度性侵得逞。

案經小乃、小真提告，一審法官依法將洪男判處4年2個月徒刑，但他不服提出上訴。二審法官認為，洪男犯後坦承犯行，頗有悔意，且事後也已與2女達成和解，認定一審法官判決並無不適，因此維持原判。全案可上訴。

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