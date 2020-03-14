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女大生告壞壞硬上　事後還親熱擁吻…監視器還他清白

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▲桃園市彭姓男子去年10月在友人住處開趴，在笑氣助興下，一個晚上竟對12歲少女三度性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女大生對男友提告性侵未遂，檢方勘驗監視器等證據後對男友做出不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名女大生控告男友性侵未遂，沒想到檢方調閱監視器卻發現，女大生在案發後還和男友於打工地點互動親密、擁抱舌吻，如同一般情侶一樣，與一般遭性侵被害反應有所不同，加上沒有其他積極證據，因此對男友做出不起訴處分。

女大生向檢警表示，2019年年底，她在男友彭男的住處小睡片刻，對方卻趁她休息之際對她磨蹭親吻求歡，甚至強脫衣褲性侵，因她極力反抗男友才作罷。女大生不甘受辱，報警控告對方強制性交未遂。

彭男大喊冤枉，並表示與女友每次發生性關係都是你情我願的，沒有強制性交。

女大生案發隔日到醫院驗傷，但因身上並無明顯外傷，因此無法證明有遭強暴脅迫及強制性交的犯行。檢方勘驗女大生打工的超商監視器發現，在女大生指控遭性侵後，2人還各自騎乘機車抵達超商，女大生上班時，彭男還進超商，從後方環抱女大生，2人還在清晨無客人之際，於超商內擁抱熱吻，之後彭男才離去。

檢方認，2人於事後互動親密仍同情侶一樣，難以想像是性侵被害人事後該有的反應，認定女大生指控顯與事理有相違背，且本案並無其他積極證據，難依女大生片面指訴認定，依罪證有疑利於被告原則，認定彭男犯嫌不足，做出不起訴。

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