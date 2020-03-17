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假車禍真性侵嫩妹！竟還偷拍壞壞過程　淫狼判刑定讞

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▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲紀姓男子製造假車禍真性侵，判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

有性侵、詐欺前科的男子紀旭鴻，2016年假釋出獄後，又在台中、高雄街頭隨機假車禍真性侵。他在路上隨機找尋年輕貌美的女機車騎士，製造假車禍糾紛後，再以外約吃飯或與他交往就能免賠，其中1名年輕女大生因無照駕駛，被紀男帶到摩鐵性侵、還偷拍性愛影像。最高法院審理後，將他判刑6年2月定讞。

判決指出，32歲的紀男2012年間在台中犯下攜帶凶器強制性交未遂案，判刑2年定讞，另外也犯下《兒童及少年性交易防制條例》判刑3月，直到2016年3月才假釋出獄，但他出獄3個月後就再犯案。

他在台中、高雄街頭隨機挑選年輕貌美的女性機車騎士，以發生車禍為由，恫嚇使跟他私下協調，利用被害人經濟能力不佳或缺乏社會經驗，進行詐騙。他2016年6月間上午10點多，在台中北區攔下黃姓女騎士說「小姐，你撞上人都不知道嗎？」當晚藉口談和解約黃女吃飯，竟不要臉說「只要當我女朋友就不用賠償」，黃女透過保險公司給付1萬元。

隔了一個月，紀男又在台中北區攔下23歲的張女，怒斥她闖紅燈害他嚇到跌倒，腳扭到、手機摔壞還罵「為何撞到人就逃走！」調解過程中他邀張女吃飯被拒，張女報警後也付了1600元和解金給紀男。紀男多次得手後，又在當年11月間，行經高雄市博愛路、崇德路口攔下1名騎機車的女大生，謊稱女大生騎車差點撞到他，約到附近超商調解。

紀男發現女大生無照駕駛，又擔心被家人知道，竟要求女大生到摩鐵幫他按摩，女大生被逼進房按摩，紀男還怒罵女大生「按摩技術太差」，逼迫性交賠償車禍損失，女大生因此被侵犯。紀男得逞後，還利用女大生哭泣、遮臉時，拿出手機錄影性愛過程，還要求她說「很爽」、「不後悔做愛」等，企圖逃避刑責。女大生事後報警，警方追查後，估計有10餘名女子受害，檢方對事證較明確部分提起公訴。

一審將紀男重判9年，二審則改認定紀男逼迫黃女取得1萬元部分無罪，改將紀男性侵、偷拍部分重判6年2月；詐欺取財部分判刑5月，得易科罰金15萬元，此部分先行定讞。性侵偷拍部分上訴第三審，最高法院17日駁回上訴定讞。

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