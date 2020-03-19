　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣實施境管首日！　林佳龍爆：一天就有「1萬人返國」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼林佳龍臉書指出，境管首日就有1萬人返國。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲林佳龍臉書指出，境管首日就有1萬人返國。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）近日因為許多出國旅遊返國的病例，導致中央疫情指揮中心宣布，從19日0時起非本國人禁止入境。交通部長林佳龍在臉書上驚爆，光19日一天就有1萬人返台。

林佳龍臉書指出，由於歐美等國疫情嚴峻，預期許多旅外台灣人，會趁這兩天趕回台灣，據估單明天就會有1萬人返台，且皆須居家檢疫。依規定這些旅客禁止搭乘大眾運輸工具，扣除自行開車或親友接送，推估約有6000位民眾，需要搭乘防疫車隊從機場返家，需求約是先前的10倍以上。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感 。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳龍表示，已經針對返國民眾安排相關的接駁交通工具 。（圖／記者李毓康攝）

針對返國民眾接駁的方式，林佳龍表示，已經指示桃園機場公司，必須全力配合中央疫情指揮中心的規定，擴大車隊的服務能量，將原有的防疫車隊由原本的200輛計程車、20輛租賃車，擴大為400輛計程車、200輛租賃車，並安排遊覽車接駁。

林佳龍強調，返國旅客全程必須配戴口罩，且乘客下車後，該車輛必須完成全車消毒的程序，才能再次載客。

林佳龍也提醒，返國需居家檢疫的民眾，不可搭乘大眾運輸工具，否則可罰款10萬元至100萬元。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

 
ET快訊
口罩實名制再放寬！明起16歲以下可購買兒童口罩
職員失手摔破「新冠病毒檢體」！日機場檢疫所關閉
快訊／台積電證實「1員工確診」！　新竹科學園區緊急回應了
頭髮掛竹林隨風飄…三峽女中3槍被推下山！上半身剩白骨母淚崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣實施境管首日！　林佳龍爆：一天就有「1萬人返國」

芝山里長揪團「斯里蘭卡10天遊」！天母人怒了　士林區公所：他問過1922

硬要出國旅遊！確診將公布姓名　立委喊「萬萬不可」…原因曝光

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被緊急召回「年終GG」...全網怒轟：公布姓名

行政院高層遭爆帶風向！上班時間疾管署直播留言「霸凌記者」　本人回應了

魏明谷FB宣布「請辭」台灣自來水董事長　蘇貞昌准了

指揮中心盼留學生盡可能留當地　趙少康怒拍桌「什麼政府！」

柯文哲呼籲暫時別出國玩　把握台北杜鵑花季

為滯留武漢台人抱屈　黃智賢：民進黨雙重標準到沒人性的地步

快訊／六都首例！兒子讀美國名校回台發燒　台中一級首長「居家檢疫」！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

國衛院團隊為製藥輪流睡實驗室　花11天成功研發抗疫新藥成首創

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

台灣實施境管首日！　林佳龍爆：一天就有「1萬人返國」

芝山里長揪團「斯里蘭卡10天遊」！天母人怒了　士林區公所：他問過1922

硬要出國旅遊！確診將公布姓名　立委喊「萬萬不可」…原因曝光

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被緊急召回「年終GG」...全網怒轟：公布姓名

行政院高層遭爆帶風向！上班時間疾管署直播留言「霸凌記者」　本人回應了

魏明谷FB宣布「請辭」台灣自來水董事長　蘇貞昌准了

指揮中心盼留學生盡可能留當地　趙少康怒拍桌「什麼政府！」

柯文哲呼籲暫時別出國玩　把握台北杜鵑花季

為滯留武漢台人抱屈　黃智賢：民進黨雙重標準到沒人性的地步

快訊／六都首例！兒子讀美國名校回台發燒　台中一級首長「居家檢疫」！

啪啪啪時倒彈打到臉！40L罩杯巨乳女「痛」下決心縮胸

洗手有多重要！芬蘭爸親做胡椒水「超狂實驗」　神奇的一刻發生了

《PS5之路》發表會狂吹SSD觀眾全都「ZZZ」　業者開放搶先預購價格曝光？

老爸忙催生國產疫苗！舊金山第一例社區感染　詹啓賢愛女診斷出來的

水手服妹任輪番抽打、嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊：已停辦2個月

輪流上台被「吊半空綑綁」調教　2夜店辣妹搭捷運分享心得：好爽

台灣實施境管首日！　林佳龍爆：一天就有「1萬人返國」

不斷更新／義大利日增4207例…累計3.5萬人感染　美境內確診超過7000人

調入木質芳香！Aesop推出第1款玫瑰香水，男生也會愛

取消17萬「奧捷蜜月旅行」　網慶幸：還好沒當台灣豬隊友

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

陳其邁辦公室主任遭指爆霸凌記者　本人回應了

公布旅遊染肺炎者姓名　立委喊NO說真因

黃智賢轟陳時中害慘台灣人

六都首例！台中都發局長主動居家檢疫

指揮中心盼留學生盡可能留當地　趙少康怒了！

芝山里長揪團遊斯里蘭卡　公所證實：他問過1922

歐洲返國者居家檢疫達1.6萬人　黃光芹：請這些上流人士自費

又傳里長率團出國　北市府：私人行程

黃智賢反嗆陳時中：要不要臉？

台灣境管首日！林佳龍：一天就有1萬人返台

魏明谷請辭台水董事長　蘇貞昌准了

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

王浩控陳雪慧傳內褲照　「不正常」

更多熱門

相關新聞

即／義大利日增4207例　確診3.5萬

即／義大利日增4207例　確診3.5萬

防疫持久戰看不到盡頭，全球新冠肺炎確診病例數已經突破20萬，死亡人數多達8000人，如今歐美地區已經成為最大疫區，歐陸義大利、法國和德國確診均已破萬例，而美國各州確診數字也在不斷增加中。

取消17萬奧捷蜜月旅行　網：沒當豬隊友

取消17萬奧捷蜜月旅行　網：沒當豬隊友

黃明志50天前「神預測」：大馬疫情會失控

黃明志50天前「神預測」：大馬疫情會失控

歸國人潮洶湧　檢疫通道恐成染疫溫床

歸國人潮洶湧　檢疫通道恐成染疫溫床

奧運若中止門票不可退？東奧組委會否認

奧運若中止門票不可退？東奧組委會否認

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19境管林佳龍返台

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

里長夫人2月底遊土　里長：難不成要判死？

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

男大生家樓下隨機殺人！2歲女童被砍頭慘死

台南2公務員遊土耳其　黃偉哲震怒召回

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

台積電1員工確診！竹科回應了

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

更多

最夯影音

更多
國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面