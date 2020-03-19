台灣實施境管首日！　林佳龍爆：一天就有「1萬人返國」

▲林佳龍臉書指出，境管首日就有1萬人返國。（圖／翻攝自林佳龍臉書）



記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）近日因為許多出國旅遊返國的病例，導致中央疫情指揮中心宣布，從19日0時起非本國人禁止入境。交通部長林佳龍在臉書上驚爆，光19日一天就有1萬人返台。

林佳龍臉書指出，由於歐美等國疫情嚴峻，預期許多旅外台灣人，會趁這兩天趕回台灣，據估單明天就會有1萬人返台，且皆須居家檢疫。依規定這些旅客禁止搭乘大眾運輸工具，扣除自行開車或親友接送，推估約有6000位民眾，需要搭乘防疫車隊從機場返家，需求約是先前的10倍以上。

▲林佳龍表示，已經針對返國民眾安排相關的接駁交通工具 。（圖／記者李毓康攝）



針對返國民眾接駁的方式，林佳龍表示，已經指示桃園機場公司，必須全力配合中央疫情指揮中心的規定，擴大車隊的服務能量，將原有的防疫車隊由原本的200輛計程車、20輛租賃車，擴大為400輛計程車、200輛租賃車，並安排遊覽車接駁。

林佳龍強調，返國旅客全程必須配戴口罩，且乘客下車後，該車輛必須完成全車消毒的程序，才能再次載客。

林佳龍也提醒，返國需居家檢疫的民眾，不可搭乘大眾運輸工具，否則可罰款10萬元至100萬元。

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